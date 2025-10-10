ИЗПРАТИ НОВИНА
Еротичната афера от Пловдив придобива чудовищни размери
Автор: Георги Кирилов 17:37
©
След шумните арести и претърсвания, извършени на 8 октомври, прокуратурата разкри нови детайли около мащабното разследване, свързано с производство и разпространение на порнографски материали, фалшиво злато и пране на пари, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Първоначалният сигнал е постъпил от служители на НАП, които забелязали несъответствия между начина на живот на заподозрените и липсата на декларирани доходи. Така е стартирало разследване, довело до серия претърсвания и задържания в няколко населени места, включително Пловдив и село Скутаре. На този етап повдигнатите обвинения са временни, т.нар. "работни“, уточниха от прокуратурата.

В понеделник предстои прецизиране на обвиненията и възможно добавяне на нови лица към групата. В момента се издирват още двама души, които според събраните доказателства са били пряко ангажирани в престъпната дейност. Разследването сочи, че Митко Бошнаков е действал в продължение на 4 години. В този период той е склонявал жени, включително непълнолетни, да участват в заснемането на порнографски материали, като някои от тях са били принуждавани. Според прокуратурата, от тези видеа са генерирани огромни приходи – милиони в паунди, евро и левове.

Само от материалите, заснети с една от жените, се доказва печалба от 2 800 000 британски паунда. При това Бошнаков няма нито един деклариран доход за този период. В помещения, използвани за заснемане на видеата, са открити професионално оборудване, осветление и техника, предназначени за заснемане и разпространение на съдържанието. Разпитани са вече три от участничките, а предстои проследяване на банкови преводи, по които за по-малко от година са преминали близо 3 милиона паунда – над 7 милиона лева.

Според данните, Бошнаков е купувал автомобили, апартаменти и е подарявал големи суми на свои роднини. Всички тези разходи са извършвани със средства от банкови сметки, свързани с незаконната дейност. Парите, твърди прокуратурата, са били "изпирани“ чрез търговската дейност на фирма за продажба на маратонки, якета и парфюми, формално регистрирана на негово име. В разследването е замесен и Асен Бошнаков – близък роднина на Митко. При претърсване в село Скутаре е открит склад за обувки и големи количества стока без документи. Разследващите твърдят, че Асен и синовете му са внасяли злато от Турция контрабандно, както и други стоки, с цел препродажба.

С парите от порнографските материали са финансирани и тези търговски операции. При един от разговорите между участниците става ясно, че само едно видео е било гледано 176 000 пъти за няколко часа, като всеки от замесените е получил около 30 долара на гледане – печалба, която набъбва до шестцифрени суми за ден.

В схемата е участвал и Атанас Благоев, описван от прокуратурата като "финансовият посредник“ на групата. Неговата роля е била да прикрива произхода на парите и да ги обмени в различни валути. При една от последните операции Благоев е получил 1 240 000 лева, предназначени за обмен в София, като е задържал 24 000 лева за "услугата“. В автомобила му, спрян на магистрала в деня на арестите, са открити 640 000 евро в брой.

Нито един от замесените не е представил документи за законен произход на средствата. Благоев е бил в постоянен контакт с Асен Бошнаков и синовете му, които също ще бъдат привлечени като участници в организирана престъпна група (ОПГ). В схемата е замесен и Петър Палазов, собственик на чейндж бюро, който е съдействал при обмена на големи суми пари. Според прокуратурата, той е участвал в последната сделка, при която обмяната е извършена в БНБ от името на трето лице, което тепърва ще бъде задържано.

След валутната операция средствата са били върнати на Благоев и Палазов. Именно тези 640 000 евро в автомобила са смятани за общи пари. Разследващите работят по няколко линии – данъчни престъпления, укриване на доходи, пране на пари и незаконно производство и разпространение на порнографски материали. Прокуратурата подчерта, че разследването е в начален етап, но събраните доказателства вече очертават сложна престъпна мрежа, действала на територията на Пловдив, София и други градове. Очаква се в понеделник на част от задържаните да бъдат повдигнати нови и по-тежки обвинения, а прокуратурата ще настоява всички основни участници да останат в постоянен арест. Предстоят пледоариите на 6-мата защитници на обвиняемите.



