Район "Северен" работи по проекти за пристройки за яслени групи към ДГ "Славей" и ДГ "Бреза". Проектът за ДГ "Бреза" е на много напреднал етап, текат съгласувателни процедури, обяви в интервю за Plovdiv24.bg кметът на района Венцислава Любенова. Работата е почти финализирана, предстои издаването на разрешение за строеж.

Напреднали сме и с проекта за пристройката към ДГ "Славей". За нея има осигурено финансиране, тъй като проектът е по програма на Министерството на образованието и науката, каза още Любенова.

За останалите обекти се очаква осигуряването на средства.

С темповете, с които се развива район "Северен", трябва своевременно да осигурим допълнителни места за децата в яслите и детските градини. Важно е да имаме проектна готовност още сега, за да можем да реагираме навреме на нарастващите потребности, добави Любенова.

Районният кмет разказа още, че в момента местата в детските градини в района не са достатъчни. Има деца, които не успяват да бъдат приети нито по първо, нито по второ желание.

Най-трудно за родителите е, когато детето живее в непосредствена близост до дадена детска градина, но няма възможност да бъде прието там и трябва да посещава заведение в друга част на района. Това създава допълнителни затруднения за семействата, каза още районният кмет.

Районната администрация разполагаме с много готови проекти и ясни приоритети. Следващата важна стъпка е осигуряването на необходимото финансиране, за да се пристъпи към тяхното поетапно реализиране.

Любенова съобщи, че в областта на социалната инфраструктура има готов проект и избран изпълнител и за изграждането на нова детска градина на ул. "Иван Рилски". Поискали са финансиране и за новата детска градина с яслени групи "Бреза", както и за останалите подготвени инфраструктурни проекти.

Необходим е и текущ ремонт на Млечната кухня на бул. "Марица север"“. Това е основната кухня, в която се приготвя храната за останалите пунктове.