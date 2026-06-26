Район "Северен" работи по проекти за пристройки за яслени групи към ДГ "Славей" и ДГ "Бреза". Проектът за ДГ "Бреза" е на много напреднал етап, текат съгласувателни процедури, обяви в интервю за Plovdiv24.bg кметът на района Венцислава Любенова. Работата е почти финализирана, предстои издаването на разрешение за строеж.
За останалите обекти се очаква осигуряването на средства.
Районният кмет разказа още, че в момента местата в детските градини в района не са достатъчни. Има деца, които не успяват да бъдат приети нито по първо, нито по второ желание.
Районната администрация разполагаме с много готови проекти и ясни приоритети. Следващата важна стъпка е осигуряването на необходимото финансиране, за да се пристъпи към тяхното поетапно реализиране.
Любенова съобщи, че в областта на социалната инфраструктура има готов проект и избран изпълнител и за изграждането на нова детска градина на ул. "Иван Рилски". Поискали са финансиране и за новата детска градина с яслени групи "Бреза", както и за останалите подготвени инфраструктурни проекти.
Необходим е и текущ ремонт на Млечната кухня на бул. "Марица север"“. Това е основната кухня, в която се приготвя храната за останалите пунктове.