Общинските съветници от "Продължаваме промяната – Демократична България“ Йоно Чепилски, Владимир Славенски и Александър Ракшиев внесоха официално питане до кмета на Пловдив Костадин Димитров относно неизпълнението на местните приходи в размер на над 7,4 милиона лева за 2025 година. Представителите на местната власт настояват за незабавно изясняване на причините за ниската събираемост, натрупаните просрочени задължения към доставчици и растящия обем на несъбраните вземания, информира Plovdiv24.bg.

Липса на милиони от планираните налози

Повод за острата реакция на съветниците станаха финалните цифри от отчета за изминалата 2025 година, които показват, че в общинската каса са постъпили точно със 7 465 580 лева по-малко от първоначално планираното. Най-сериозен и притеснителен спад се наблюдава при събирането на имуществените данъци, приходите от собственост, местните такси, както и при наложените глоби и санкции. Според вносителите на питането е особено тревожно, че този голям дефицит е бил изкуствено компенсиран чрез еднократни постъпления от разпродажба на общински активи, по-високи приходи от сделки с имоти и държавни трансфери.

Растящи дългове и несъбрани вземания

Проблемите в пловдивската администрация обаче не спират до приходната част. Официалната статистика показва застрашително нарастване на просрочените вземания, които към края на 2025 година достигат стряскащите близо 24 милиона лева. В същото време просрочените дългове на Общината към външни доставчици вече надхвърлят 12 милиона лева. Йоно Чепилски подчерта, че когато в хазната липсват милиони от собствени приходи, а дълговете и несъбраните пари едновременно растат, администрацията дължи съвсем ясен отговор какви мерки предприема и защо липсват реални резултати.

Скрити длъжници и залежали милиони от приватизация

В питането си представителите на ПП-ДБ изискват пълна и подробна справка за конкретните длъжници към ОП "Жилфонд“, както и отчет за броя на започнатите производства за принудително събиране на сумите. Специално внимание е отделено и на сума от над 1,4 милиона лева, представляваща вземания от приватизация, която стои напълно непроменена в документите повече от две години. Съветниците настояват за пълна прозрачност кои са договорите и фирмите зад тези задължения и дали вече няма реален риск част от тези средства да са станали абсолютно несъбираеми.

Пропуснати ползи за инфраструктурата на града

Владимир Славенски бе категоричен, че всеки лев, който не влиза в градския бюджет, е директно пропусната възможност за инвестиции в разбитата инфраструктура, градската среда и качеството на услугите за пловдивчани. Според него казусът със събираемостта не е просто скучен счетоводен детайл, а фундаментален въпрос на добро и отговорно управление. Групата настоява и за информация за тежкото финансово състояние на ОП "Градини и паркове“, което продължава да трупа големи просрочени задължения, като се изисква ясна стратегия за ликвидността на предприятието.

Искане за пълна финансова прозрачност

В заключение Александър Ракшиев обобщи, че гражданите на Пловдив имат пълното право да знаят не само за какво точно се харчат техните данъци, но и защо огромна част от дължимите публични средства изобщо не успяват да стигнат до бюджета. Тримата съветници са обединени около позицията, че текущите данни поставят под сериозно съмнение качеството на финансовото управление на Пловдив и е наложително да се въведе много по-голяма прозрачност по отношение на общинските вземания и натрупаните дългове.