Пловдивските общински съветници одобриха промяна на предназначението на полски път в път с трайна настилка с цел осигуряване на транспортен достъп до еднофамилна жилищна сграда в нивите на кв. "Прослав". Предложението бе внесено за обсъждане на предишната сесия, но бе отложено с цел по-задълбочено проучване на въпроса и предоставяне на допълнителна информация. Тогава стана ясно, че 13,6 дка терен се раздробява на 21 парцела, във всеки от които ще бъде построена по една къща. В района вече има изградени около 50 жилищни сгради, които достъпват по селскостопански път. Изградена е подземна инженерна инфраструктура, включително оптичен интернет и газификация.

В конкретния случай става въпрос за два имота на община Пловдив, които са предвидени за улици в Общия устройствен план на града от 2022 г. За частния имот има одобрен ПУП-ПРЗ от 2023 г., т.е. има разрешение тази нива да се превърне в къщички. Тук не става въпрос за високи 50 метра жилищни сгради, а за ниско застрояване до 7 метра, обясни Райчо Димов - представител на инвеститора.

Моля да не постъпвате сталинистки на принципа "Има имот - има проблем", а да вземете решение по съвест – да стане от полски път, какъвто е бил преди 50 години, в път с трайна настилка, призова Райчо Димов.

След допълнителните разяснения съветниците се съгласиха, че в този район няма опасност от презастрояване и вдигане на многоетажни жилищни мастодонти. Бившият кмет на район "Западен" и настоящ общински съветник Димитър Колев обясни, че в територията няма нищо незаконно, издавани са разрешения за строеж по селскостопанския път още от времето на кмета Славчо Атанасов (2007-2011 г.), който е общински съветник в настоящия мандат.

Тази ситуация е от времето, когато Министреството на земеделието реши, че когато се сменя предназначението на имот, трябва да се смени и предназначението на пътя, вероятно да вземат някой лев. В ОУП има и добри примери - в зоната в "Терзиите" ще има ниско строителство до 7 метра - обясни Димитър Колев.

По думите му, в голяма част от териториите в "Остромила", "Беломорски", "Северен", Гаганица", "Западен" и т.н. са с такива улици и имат разрешения. Заради невъзможността на общината да осигури правилната настилка, има и ФПЧ. Според Колев, случаят във Варна (б.а. - Баба Алино) е прецедент, в Пловдив няма такива случаи, защото нито един кмет или архитект няма да си сложат главата в торбата.

Слави Георгиев съобщи, че в правната комисия към ОбС е получено писмо от живущи на несъществуващата улица "Христо Аджаров", в което хората настояват общината да им направи улица, тъй като и те плащат данъци.

Някой отишъл, излъгал хората, сега хората искат да им направим улица. Не, няма да ви направим улица. В същото време имаме казус, при който хората сами са си изградили улица, ние само трябва да им благодарим. Трябва да сме благодарни, когато някой иска в покрайнините да строи еднофамилни къщи. Трябва да поощряваме това с всички средства. Трябва да се притесняваме, когато в "Остромила" се строят мастодонти - заяви Слави Георгиев.

В крайна сметка предложеното за промяна на полския път в път с трайна настилка беше гласувано с 39 гласа "за", нито един "против" и 6 "въздържал се".