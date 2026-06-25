Кметът Костадин Димитров откри обновената площадка в Цар Симеоновата градина вчера. Той благодари на бизнеса за успешната съвместна работа в полза на обществото.
Пространството за игра на деца до 12-годишна възраст бе временно затворено на 3 юни за извършването на планирани ремонтни дейности. С годините площадката, изградена през 2014 г. с европейско финансиране,се бе компрометирала заради интензивно ползване и прояви на вандализъм.
Пълно обновяване за 20 дни и нулев разход за общината
Ремонтът е приключен в рамките на едва 20 дни, като всичко по оригиналния проект е напълно запазено. Проектът е предварително съгласуван с Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН). Любопитен детайл е, че обновяването не е коствало средства от бюджета на Община Пловдив, а е реализирано с подкрепата на бизнеса с партньорството на частна верига ресторанти.
Градоначалникът допълни, че комуникацията и срещите с бизнеса за развитието на Пловдив ще продължат.
Пловдив гледа към 16 нови спортни площадки
Кметът подчерта, че амбициите на общината за подобряване на градската среда не спират дотук. С оглед на титлата "Европейска столица на спорта“, администрацията си е поставила ясна задача, а именно изграждането на 16 спортни площадки в междублоковите пространства и не само в различните райони на Пловдив.