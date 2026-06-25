Кметът Костадин Димитров откри обновената площадка в Цар Симеоновата градина вчера. Той благодари на бизнеса за успешната съвместна работа в полза на обществото.

Пространството за игра на деца до 12-годишна възраст бе временно затворено на 3 юни за извършването на планирани ремонтни дейности. С годините площадката, изградена през 2014 г. с европейско финансиране,се бе компрометирала заради интензивно ползване и прояви на вандализъм.

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Пълно обновяване за 20 дни и нулев разход за общината

Ремонтът е приключен в рамките на едва 20 дни, като всичко по оригиналния проект е напълно запазено. Проектът е предварително съгласуван с Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН). Любопитен детайл е, че обновяването не е коствало средства от бюджета на Община Пловдив, а е реализирано с подкрепата на бизнеса с партньорството на частна верига ресторанти.

ГАЛЕРИЯ: Отвориха голяма детска площадка в Цар Симеоновата градина след ремонт ‹ Виж всички 8 снимки ›

Община Пловдив има огромната задача да води постоянен диалог с бизнеса. Важно е, когато имаме нужда от подкрепа, да я намираме, а компаниите да получават удовлетворение от съвместната ни работа. По този начин, без да разходваме средства от бюджета, осигурихме място, където децата на Пловдив да тичат и да играят щастливи, заяви кметът Костадин Димитров.

Градоначалникът допълни, че комуникацията и срещите с бизнеса за развитието на Пловдив ще продължат.

Пловдив гледа към 16 нови спортни площадки

Кметът подчерта, че амбициите на общината за подобряване на градската среда не спират дотук. С оглед на титлата "Европейска столица на спорта“, администрацията си е поставила ясна задача, а именно изграждането на 16 спортни площадки в междублоковите пространства и не само в различните райони на Пловдив.