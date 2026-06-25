С 49 гласа "за" и нито един "против" и "въздържал се" пловдивските общински съветници гласуваха отпускането с предварително изпълнение на временен безлихвен заем от бюджета на община Пловдив за приключване на енергийното обновяване на НБ "Иван Вазов". Дейностите се реализират със средства от държавата и плащанията към изпълнителите трябва да се направят до 30 юни 2026 г.

Структурата за наблюдение и докладване (СНД) към МРРБ е изпратила указания до община Пловдив бюджетните оранизации да осигурят необходимия финансов ресурс за извършване на окончателните плащания, който впоследствие подлежи на възстановяване. В конкретния случай става въпрос за сума в размер на 150 460,56 евро, предава Plovdiv24.bg.

Няколко съветници реагираха на предложението част от неусвоеното собствено финансиране, което възлиза на 7914.77 евро, а именно 2594.82 евро да бъде пренасочено за финансиране на разходи за организация и управление на проекта. Именно тази част от предложението породи дискусия. До момента община Пловдив няма нито една финансова корекция. Най-късно утре предстои да бъде подписан акт 16 за обекта, обясни заместник-кметът Пламен Панов.

Народна библиотека "Иван Вазов" е един от най-сложните обекти. Голямо предизвикателство е да се обнови сградата. Съгласуването е трудно, но изпълнителите се справиха блестящо и ги поздравявам, заяви кметът Костадин Димитров.

С пълно мнозинство беше гласувано осигуряването от бюджета на Община Пловдив за 2026 г. средства за собствен принос в размер до 1 670,50 евро с ДДС за изпълнение на проектно предложение "Осигуряване на достъпна среда в ОбУ "Йордан Йовков“, гр. Пловдив“, по Модул 3 "Създаване на достъпна архитектурна среда“ на Национална програма "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ на Министерството на образованието и науката, при условие че проектът бъде одобрен за финансиране.

Другото предложение, подкрепено единодушно, е отпускане на временен безлихвен заем в размер на 31 490,02 евро за нуждите на проект ВG05SFPR002-1.035-0029 "Повишаване готовността за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации“ от бюджета на община Пловдив за 2026 г., със срок на възстановяване в бюджета на Общината до 31.12.2026 г.