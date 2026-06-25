Опозицията в пловдивския общински съвет засипа администрацията с питания по време на днешното редовно заседание. Близо час и половина съветниците първо коментираха отговорите на въпросите, които са задавали предишния път, а след това изчетоха и новите си въпроси. Те касаеха най-различни аспекти от дейността на общинската администрация - пътна инфраструктура, детски и учебни заведения, изпълнение на мерки за енергийна ефективност, контейнери за смет, уличните апарати за продажба на билети и т.н., предава репортер на Plovdiv24.bg.

В коментар на отговора на главния архитект Яна Желязкова към съветниците от БСП за България, касаещ строителството на ул. "Славееви гори", арх. Костадин Палазов припомни сагата, започнала през 2008 г., минала през съдебни процедури и съответните решения от Административен съд - Пловдив и Върховния административен съд. "Това е реквием на едно погребение – погребението на "Славееви гори". Тази градинка няма да дава вече името на улицата и трябва да се преименува на "Славееви без гори"" - заяви Палазов.

ПП-ДБ изразиха неудовлетворение от отговора за срока на ремонта на ул. "Нестор Абаджиев" в жр "Тракия". "Свободен избор" изразиха притеснения от евентуално загубване на средства по ПВУ, част от които са предназначени за строителство на детска градина в жр "Западен", а друга част - за ремонта на старческия дом "Св. Василий Врач".

В частта за питанията съветниците отправиха въпроси за изпълнението на мерките за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в Пловдив, забавянето на строителството на новата сграда на СУ "Св. Патриарх Евтимий", причините за отнемане на кафене от ОИ "Старинен Пловдив".

Заместник-кметът Пламен Панов обясни, че още през март е постъпило писмо до администрацията, с което "Старинен Пловдив" предлага да се предостави имота на община Пловдив, тъй като няма правомощия да го отдава под наем. Недвижимата собственост се управлява със съответната наредба, а търговете се организират от дирекция "Общинска собственост".