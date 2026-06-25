Пловдив засилва мерките за сигурност през горещите летни месеци с цел предотвратяване на огнени бедствия. В града стартират извънредни вечерни и нощни патрули, които ще обхождат най-рисковите зони. Инициативата е провокирана от горчивия опит от миналото лято, когато бяха регистрирани множество инциденти, както и от прогнозите за предстоящи екстремни жеги, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

В акцията се включват съвместни екипи на Общинска охрана, полицията, пожарната, общински структури, както и доброволци от формированието "Пловдив 112“.

Въз основа на анализи от предходната година, местната власт е идентифицирала критичните райони, които ще бъдат под денонощно наблюдение. Сред тях са районът около Гребната база, Младежкият хълм и останалите пловдивски тепета, както и квартали с висок риск от нерегламентирано палене на отпадъци и гуми.

Решението е изцяло в превенцията. На разположение сме 24 часа в денонощието и обхождаме рисковите места, за да не позволим подобни инциденти да се случват. Целта ни е да реагираме още преди да е възникнал проблем коментира пред БНТ заместник-кметът по обществен ред и сигурност Ангел Славов

Контролът ще бъде най-осезаем в късните часове на денонощието и през почивните дни, когато статистически рискът от инциденти, причинени от човешка небрежност, нараства. Освен за сигурността срещу пожари, патрулите ще следят и за спазването на обществения ред по време на многобройните културни събития в Пловдив.

Властите подчертават, че изключително важна роля в този процес имат и самите граждани. От общината призовават пловдивчани да бъдат бдителни и своевременно да подават сигнали при забелязани нарушения или опасни ситуации.

Въпреки че основният фокус на кампанията е превантивен, а не наказателен, законът предвижда сериозни санкции за тези, които проявяват безотговорност. Глобите за физически лица, уловени в нарушение (като палене на открит огън или отпадъци), могат да достигнат до 2500 евро.

Екипите ще останат на терен през целия летен сезон.