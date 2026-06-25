Община Пловдив предприема решителни действия и спешни мерки за успешното финализиране на проекта за модернизация и реформиране на Дом за стари хора "Св. Василий Велики“ в рамките на законово допустимите срокове. Заместник-кметът по строителство, инвестиции, общинска собственост и икономика инж. Хакъ Сакъбов обяви пред Общинския съвет, че администрацията е реагирала своевременно на констатираните пропуски при доставките на оборудване и е прекратила две обществени поръчки за отстраняване на несъответствията, информира Plovdiv24.bg. Общинското ръководство е задействало пълно преработване на документацията, за да гарантира свободната конкуренция и равнопоставеността между кандидатите.

Прекратяване на поръчките и преработване на документите

Решението за прекратяване на предходната обществена поръчка е взето на 8 юни, тъй като доставката на оборудването и обзавеждането не са били разделени в отделни обособени позиции. Според инж. Хакъ Сакъбов това сливане е криело риск от нарушаване на принципите за свободна конкуренция, пропорционалност и недопускане на дискриминация. В момента администрацията подготвя изцяло нова документация, като дейностите ще бъдат надлежно разделени, което ще позволи привличането на по-широк кръг от участници.

Пропуснати срокове и наследство от предходния екип

Проектът е бил наследен от бившия заместник-кмет Владимир Темелков, като по време на неговото управление са извършени основните организационни действия по строителната част, но ключови стъпки по доставката на обзавеждането са останали нереализирани, обясни замесрник-кмтът Сакъбов. Договорът за финансиране е подписан още на 6 август 2024 г. с първоначален срок за завършване до 31 декември 2025 г., но предходният екип така и не е стартирал процедурите за оборудване. Настоящият зам.-кмет Сакъбов отчита, че провеждането на поръчките на този етап крие безспорни рискове от нови потенциални жалби, чието развитие няма как да бъде изцяло предвидено.

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Новият екип и текущият напредък по строителството

След като управлението на проекта е прехвърлено към дирекция "Строителство и инвестиции“, общината е сформирала изцяло нов петчленен управленски състав. Той включва ръководител, координатор, технически експерт, юрист и финансист, които работят приоритетно по минимизиране на забавянията. Допълнително улеснение носи и решението на Структурата за наблюдение и докладване към Министерството на труда и социалната политика, която е удължила крайния срок за подаване на окончателния финансово-технически отчет по проекта до 31 юли 2026 г.

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Към настоящия момент строително-монтажните работи по сградата се изпълняват успешно. Общината вече е приела строителни дейности на стойност близо 9,75 милиона лева с ДДС. В същото време общите верифицирани разходи по проекта надхвърлят 4,8 милиона евро, което доказва сериозния напредък по модернизацията. Администрацията остава мобилизирана да защити интересите на потребителите на тази социална услуга и да осигури нужното обзавеждане в рамките на новия краен срок.

Припомняме, че финансирането на мащабния проект възлиза на 811 119 евро с ДДС, всяка от стаите на 192-мата обитатели трябва да е обзаведена с нови легла, маси и шкафове. Акцентът бе поставен върху комфорта и сигурността – внедряване на системи за повикване, видеонаблюдение, интернет и използване на хипоалергенни материали без остри ръбове.