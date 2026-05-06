Фирма "Ванади“ ЕООД подаде официална жалба до Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) срещу процедурата за модернизиране и обзавеждане на Дома за стари хора "Свети Василий Велики“ в Пловдив. Сигналът е насочен срещу бездействие на Община Пловдив и е входиран на 5 май – датата, на която трябваше да бъдат обявени участниците в ЗОП-а, информира Plovdiv24.bg. Към момента в централизираната система ЦАИС е отбелязано началото на процеса, но все още не са наложени временни мерки за спиране на сроковете по поръчката.

Обществената поръчка, чийто възложител е инж. Хакъ Сакъбов, заместник-кмет по "Строителство, инвестиции, общинска собственост и икономика“, предвижда пълно преобразяване на сградата на възрастните хора. Прогнозната стойност на оборудването е 811 119 евро с ДДС. Планът включва доставка на специализирани мебели без остри ръбове, нови легла, маси и антиалергични материали, както и внедряване на съвременни системи за видеонаблюдение, интернет и бързо повикване.

Проектът е част от по-голяма реформа, започнала миналата година с избора на изпълнител за основния ремонт на сградата. Тогава компанията "Запрянови - 03" ООД спечели поръчката за строителство с оферта от над 14,2 млн. лева с ДДС. Външните пространства също трябва да бъдат обновени с фитнес площадки на открито, алеи и зони за шах, както и паркинг с места за хора в неравностойно положение.

Докато текат ремонтните дейности, обитателите на дома и персоналът са временно настанени на четвъртия етаж в сградата на бившата Белодробна болница, където пребивават и бежанци от Украйна.