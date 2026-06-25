Жената, пострадала тежко при катастрофата на автомагистрала "Тракия" преди минути бе транспортирана с въздушна линейка до УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив, съобщиха за Plovdiv24.bg от болницата.

Нейното състояние е стабилизирано, след поредица от операции, извършени в МБАЛ "Св. Пантелеймон" в Ямбол.

Днес в болницата е пристигнал екип от реаниматори и други специалисти, за да преценят дали пациентката може да бъде транспортирана до УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив. Взето е решение жената да бъде преместена.

При катастрофата, която стана вчера, загинаха две деца, част от школата на футболен клуб "Славия". Двама бяха ранени - мъж на 46 години и жена на 49 г. В катастрофата загина и бащата на едно от децата.

Прокуратурата

Окръжна прокуратура-Ямбол задържа за срок до 72 часа шофьора Е.Д., обвинен за причиняване по непредпазливост на смъртта на трима души при тежката катастрофа на АМ "Тракия“. Жестокият инцидент, отнел живота на един мъж и две непълнолетни момчета, стана на 24 юни в района на ямболското село Зимница.

Разследващите органи работят усилено по всички възможни версии за причините, довели до изключително тежкото пътнотранспортно произшествие, информира Plovdiv24.bg. Подробности около досъдебното производство представиха пред медиите наблюдаващият прокурор Живко Илиев от Окръжна прокуратура-Ямбол и директорът на ОД на МВР-Ямбол старши комисар Добрин Димитров.

Първоначални данни от огледа на местопроизшествието

При извършения оглед на мястото на сблъсъка между лекия автомобил и камиона, който е собственост на обвиняемия и в момента на удара е бил без товар, не са установени първоначални технически проблеми или спукана гума. Към момента липсват и данни водачът Е.Д. да е заспал зад волана. Въпреки че точната скорост на движение все още не е напълно изяснена, първоначалните данни сочат, че тя е била в рамките на законово разрешената. Други двама души, пътували от колата ковчег, са настанени за лечение в болнично заведение.

Назначаване на ключови експертизи и проверки

За пълното изясняване на механизма и причините за трагедията е назначена тройна автотехническа експертиза. Специалистите ще изследват дали гумите на товарния автомобил са били износени, като паралелно с това ще бъде иззета и цялата документация за преминатите технически прегледи на камиона. Специална експертиза ще анализира и състоянието на поставените на магистралата мантинели – дали те отговарят на стандартите, както кога и по какъв начин са били монтирани.

Искане за постоянен арест на обвиняемия

Обвиняемият Е.Д. има общо 20 наказания за предишни нарушения на Закона за движение по пътищата. Предвид тежките последствия от инцидента и събраните доказателства, Окръжна прокуратура-Ямбол подготвя и предстои да внесе в съда официално искане за вземане на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо шофьора.