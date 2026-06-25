Традиционният образователен форум "Първите пет“ на СУ "Черноризец Храбър“, посветен на дуалното обучение по графичен дизайн, събра на 24 юни в аулата на Аграрния университет в Пловдив ученици, родители, учители, фирми партньори и представители на институциите. Тазгодишното издание на събитието премина под знака на специална равносметка, тъй като училището изпрати своя първи випуск в тази пазарно ориентирана специалност.

Данните за проведеното празнично събитие и постигнатите резултати в професионалното образование бяха обобщени в официален преглед на кампанията, информира Plovdiv24.bg. Инициативата пожъна сериозен интерес сред присъстващите, които видяха реалните плодове от петгодишния съвместен труд на децата, преподавателите и бизнеса.

Равносметка за пет години труд и практика

Форумът бе открит официално от директора на училището Елена Кисьова, която приветства гостите и даде старт на презентация, посветена на ключовите партньори в дуалната система – хората и компаниите, споделяли своите знания и практически опит с младежите през годините. Присъстващите изгледаха и специално подготвен филм, проследяващ цялостното развитие на първата паралелка. Прожекцията показа извървения път от първите часове по рисуване и фотография, през усвояването на специализираните софтуерни програми, до подготовката на дипломните проекти и провеждането на производствена практика в реална работна среда. Програмата бе следена с изключителен интерес и от бъдещи седмокласници, решили да продължат обучението си в същото средно училище.

Традиции и художествена програма на празника

Освен деловата и отчетна част, събитието включваше и богата художествена програма, която допринесе за празничната атмосфера в залата. Публиката бурно аплодира изпълнението на емблематичната народна песен "Лудо младо“, както и автентичната възстановка на традиционен еньовски ритуал. Празничният дух бе допълнен от въздействащо солово изпълнение на гайда, което изправи присъстващите на крака.

Официални гости и признание от институциите

Значимостта на събитието бе потвърдена от присъствието на редица авторитетни лица от местната власт, образованието и предприемаческите среди. Сред официалните гости бяха областният управител на Пловдив Георги Янев, който в обръщението си определи учебното заведение като "двигател на промяната“, и кметът на район "Тракия“ Георги Гатев. Форума уважиха още ректорът на Аграрния университет проф. Иванова, представители на неправителствени организации, бизнес партньори и директори на други пловдивски училища.