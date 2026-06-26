Бившият заместник-кмет на Община Пловдив Владимир Темелков обяви с пост чрез "откраднатата" общинска страница във Фейсбук (създадена като Invest Plovdiv и по-късно преименувана на Владимир Темелков) намерението си да участва в следващите местни избори. В изявлението си Темелков разкритикува настоящия кмет Костадин Димитров и екипа му, видя Plovdiv24.bg.

Бившият заместник-кмет твърди, че месец след като напуснал Община Пловдив, се занимава със страхотни проекти както в бизнеса, така и в политиката. Припомняме, че след лична покана на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, Владимир Темелков пое ангажименти на национално ниво в ГЕРБ, свързани с Младежката академия на партията и координационна дейност в страната.

Какво е наследството на Темелков и на какво стъпва кандидатурата му, очаквайте в публикация на Plovdiv24.bg.