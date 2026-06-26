Точно 25 сватбени церемонии се провеждат в Пловдив днес, 26 юни 2026 г., привлечени от символиката на огледалната дата. Директорът на ОП "Радостни обреди“ Чудомира Пинджева обяви, че заради засиления интерес празничните ритуали са насрочени стриктно през 30 минути съобщиха за Plovdiv24.bg от пресцентъра на община Пловдив.

Разпределение на ритуалите по зали

Графикът за деня е натоварен максимално, като десет от сватбените тържества се провеждат в централния Дом на младоженците. Други десет двойки са избрали да сключат граждански брак в ритуалната зала на район "Тракия“, а пет от ритуалите са изнесени на избрани от влюбените локации. Възрастовата граница на младоженците в днешния ден е изключително широка – най-младите влюбени, избрали огледалната дата, са малко над 20 години, докато най-възрастната двойка е на възраст малко над 60 години.

Засилен интерес към специалните дати през лятото

Сериозният интерес към комбинирането на еднакви цифри в календара не е прецедент за месеца, тъй като 22 двойки вече са сключили брак на 6 юни, а други 20 са се венчали на 20 юни. Местната администрация отчита и огромен наплив към предстоящата дата 8 август, за която в ОП "Радостни обреди“ вече има записани 25 сватби. Очаква се броят на желаещите за август тепърва да нарасне, като от предприятието са в пълна готовност да осигурят допълнителни часове, за да удовлетворят заявките на всички бъдещи семейства.