Дългогодишният областен координатор на ГЕРБ Георги Мараджиев официално освободи поста си, за да насочи всичките си сили към една конкретна битка – кметските избори в Стамболийски. На отчетно събрание с участието на Цветомир Паунов, Николай Нанков и Цвета Караянчева, щафетата бе предадена на бившия народния представител Младен Шишков, съобщиха за Plovdiv24.bg от партията.

Мотивите: Местните избори в Стамболийски

Новото начало: Младен Шишков поема кормилото

Мараджиев е поискал смяната лично от Бойко Борисов , мотивирайки се с критичното състояние на община Стамболийски. Той алармира за изгубени над 3 млн. лв. от готови проекти, включително 1 млн. лв. за ДГ "Звънче“ и 1.5 млн. лв. за ВиК в кв. "Полатово“. Мараджиев посочи, че проекти, остойностени по негово време на 1 млн. лв., сега се предлагат за 1.5 милиона евро. Тъмни улици, липса на асфалт в цели квартали и изоставени села са сред причините той да поиска отново доверието на съгражданите си.

Младен Шишков пое поста, обещавайки да надгради структурите за предстоящите избори. Мараджиев благодари на екипа си за лоялността през годините, в които ГЕРБ доминираше в областта.