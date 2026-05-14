Дългогодишният областен координатор на ГЕРБ Георги Мараджиев официално освободи поста си, за да насочи всичките си сили към една конкретна битка – кметските избори в Стамболийски. На отчетно събрание с участието на Цветомир Паунов, Николай Нанков и Цвета Караянчева, щафетата бе предадена на бившия народния представител Младен Шишков, съобщиха за Plovdiv24.bg  от партията.

Мотивите: Местните избори в Стамболийски

Мараджиев е поискал смяната лично от Бойко Борисов, мотивирайки се с критичното състояние на община Стамболийски. Той алармира за изгубени над 3 млн. лв. от готови проекти, включително 1 млн. лв. за ДГ "Звънче“ и 1.5 млн. лв. за ВиК в кв. "Полатово“. Мараджиев посочи, че проекти, остойностени по негово време на 1 млн. лв., сега се предлагат за 1.5 милиона евро. Тъмни улици, липса на асфалт в цели квартали и изоставени села са сред причините той да поиска отново доверието на съгражданите си.

Новото начало: Младен Шишков поема кормилото

Младен Шишков пое поста, обещавайки да надгради структурите за предстоящите избори. Мараджиев благодари на екипа си за лоялността през годините, в които ГЕРБ доминираше в областта.

"Поемам щафетата от Георги Мараджиев като областен координатор на ГЕРБ Пловдив област с чувство за отговорност и ясното съзнание за задачата пред нас, заяви по време на срещата новият областен координатор Младен Шишков. “Да изправим партийните структури на крака след поражението, което понесохме на последните избори. Да покажем на обществото, че ГЕРБ е единствената реална алтернатива в дясното пространство. Това са централните задачи пред нас и започваме от днес“,
категоричен бе Шишков.