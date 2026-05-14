Дългогодишният областен координатор на ГЕРБ Георги Мараджиев официално освободи поста си, за да насочи всичките си сили към една конкретна битка – кметските избори в Стамболийски. На отчетно събрание с участието на Цветомир Паунов, Николай Нанков и Цвета Караянчева, щафетата бе предадена на бившия народния представител Младен Шишков, съобщиха за Plovdiv24.bg от партията.
Мотивите: Местните избори в СтамболийскиМараджиев е поискал смяната лично от Бойко Борисов, мотивирайки се с критичното състояние на община Стамболийски. Той алармира за изгубени над 3 млн. лв. от готови проекти, включително 1 млн. лв. за ДГ "Звънче“ и 1.5 млн. лв. за ВиК в кв. "Полатово“. Мараджиев посочи, че проекти, остойностени по негово време на 1 млн. лв., сега се предлагат за 1.5 милиона евро. Тъмни улици, липса на асфалт в цели квартали и изоставени села са сред причините той да поиска отново доверието на съгражданите си.
Новото начало: Младен Шишков поема кормилото
Младен Шишков пое поста, обещавайки да надгради структурите за предстоящите избори. Мараджиев благодари на екипа си за лоялността през годините, в които ГЕРБ доминираше в областта.
