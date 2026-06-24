Разтревожени родители на деца от подблокова детска градина "Светлина" се свързаха с Plovdiv24.bg. Чрез нас те изпратиха отворено писмо до институциите. Припомняме, че в края на миналата 2025 година в интервю за медията ни кметът на район "Южен" Атанас Кунчев каза следното:

Строителите ни влязоха в положение и доста бързо успяха да реализират този проект. Надяваме се месец март децата да са вътре и да ни остане само една подблокова детска градина – "Осми март“, като и за там мислим някакви варианти за позициониране", сподели тогава районният кмет Кунчев.

Публикуваме писмото на родителите без редакторска намеса:

Ние, родителите на деца от блокова ДГ "Светлина“, сме силно обезпокоени от информацията, че преместването в новата сграда на детската градина до СУ "Стоян Михайловски“ няма да се случи през септември.

Новата сграда беше представяна като модерна, безопасна и по-добра среда за нашите деца. Тя трябваше да осигури на децата условията, които заслужават, но към днешна дата продължава да стои затворена без ясна информация кога ще започне да функционира.

Особено тревожен е фактът, че дворът на новата детска градина, оборудван с нови детски съоръжения, вече започва да изглежда занемарен, въпреки че все още не е бил използван от нито едно дете. Вместо смях и игри, виждаме празен двор и заключена сграда.

Междувременно децата ни продължават да посещават сегашната база, а родителите не получаваме официална информация за причините за забавянето и реалните срокове за преместване.

Настояваме за публичен отговор на следните въпроси:

Защо се отлага преместването на ДГ "Светлина“ в новата сграда?

Какви дейности все още не са приключили?

Кога реално децата ще започнат да посещават новата детска градина?

Има ли конкретен график и срокове?

Кой носи отговорност за забавянето?

Не търсим конфронтация. Искаме прозрачност, ясни срокове и уважение към родителите и децата, които са пряко засегнати от това решение.

След многобройните публични изявления и обещания около този проект смятаме, че е напълно нормално да получим честен и конкретен отговор какво се случва и кога новата детска градина ще отвори врати за децата на ДГ "Светлина“.

Децата ни заслужават повече от обещания. Заслужават средата, която им беше обещана.

Очаквайте продължение по темата!