Пловдивчанин изпрати сигнал до редакцията на Plovdiv24.bg, възмутен от състоянието на една от обществените тоалетни в най-туристическата част на Пловдив, а именно Стария град. Обектът се намира непосредствено до входа на популярното културно пространство "Конюшните на Царя“. Гражданинът е определи състоянието на тоалетните като отвратителното.

Човекът е в недоумение как не се взимат мерки за ремонта ѝ, така че да бъде във вид за ползване, без да предизвиква позиви за повръщане. В сърцето на Стария град, където освен свикналите пловдивчани има и много гости на града, е абсолютно недопустимо да не се осигури нормално санитарно помещение.

"От миналата година "Конюшните“ работят активно и това увеличава допълнително "трафика“ в района. Надявам се някой от общината да изпадне в "нужда“ в района, за да се сетят, че е крайно време да вземат мерки. Ако не заради пловдивчани, то поне в общината няма ли най-после да се усетят, че се излагаме пред чужденците", ядосва се читателят ни.

Действително мястото е ключово за туризма в града под тепетата, а потокът от хора през летния сезон е огромен.

От пресцентъра на община Пловдив уточниха, че тоалетната се обслужва редовно от ОП "Чистота" и се почистват всеки ден.