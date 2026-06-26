На 1 юли от 18:00 часа площад "Съединение“ в Пловдив майки и татковци се събират на мащабен протест в защита на родителските грижи и бъдещето на децата в България. Организаторите подчертават, че събитието е част от общонационална вълна и протести ще се проведат едновременно във всички по-големи градове на страната.
Екипът на Plovdiv24.bg се свърза с една от майките, участващи в организацията на протеста, за да разберем кои са конкретните искания и какво коства отглеждането на дете у нас днес.
Финансовият капан: Какво точно искат майките?
Основните искания са насочени към спешна реформа във финансовата подкрепа за семействата, тъй като настоящата система изостава драстично от икономическата реалност.
Сред другите ключови точки в списъка на родителите са:
- Ежегодна индексация на двата вида майчинство спрямо инфлацията
- 75% от обезщетението за майките, които решат да се върнат на работа по-рано през втората година
- Премахване на подоходния праг за детските надбавки. Те трябва да бъдат достъпни за абсолютно всяко българско дете и да се актуализират всяка година
Според майките най-големият пропуск в настоящата социална политика е липсата на устойчив механизъм, който да отразява скока на цените в магазините.
На въпроса какво реално коства на една майка в България днес да покрие нуждите на детето си, тя отговаря:
"Необходимите потребности включват храна, дрехи, лекарства, хигиенни материали, транспорт, грижи и образование. През последните години цените на всички тези стоки и услуги нараснаха драстично, докато помощта от държавата остана почти непроменена. Затова настояваме не за някакви специални привилегии, а за подкрепа, която отразява реалните разходи на съвременното семейство".
Какво следва след 1 юли?
Протестът на площад "Съединение“ няма да бъде еднократен акт на недоволство, Те са решени да се борят докрай за дългосрочна промяна в законодателството.