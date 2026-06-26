На 1 юли от 18:00 часа площад "Съединение“ в Пловдив майки и татковци се събират на мащабен протест в защита на родителските грижи и бъдещето на децата в България. Организаторите подчертават, че събитието е част от общонационална вълна и протести ще се проведат едновременно във всички по-големи градове на страната.

Екипът на Plovdiv24.bg се свърза с една от майките, участващи в организацията на протеста, за да разберем кои са конкретните искания и какво коства отглеждането на дете у нас днес.

Финансовият капан: Какво точно искат майките?

Основните искания са насочени към спешна реформа във финансовата подкрепа за семействата, тъй като настоящата система изостава драстично от икономическата реалност.

Основните ни искания са насочени към реално подобряване на финансовата подкрепа за семействата с деца. Настояваме майчинството през втората година да стане 70% от обезщетението за първата година, но не по-малко от минималната работна заплата. Ако това не може да бъде реализирано веднага, настояваме размерът му да бъде увеличен до 460 евро още сега, а пълните средства да се заложат в Бюджет 2027 г., обясняват организаторите.

Сред другите ключови точки в списъка на родителите са:

Ежегодна индексация на двата вида майчинство спрямо инфлацията

75% от обезщетението за майките, които решат да се върнат на работа по-рано през втората година

Премахване на подоходния праг за детските надбавки. Те трябва да бъдат достъпни за абсолютно всяко българско дете и да се актуализират всяка година

Според майките най-големият пропуск в настоящата социална политика е липсата на устойчив механизъм, който да отразява скока на цените в магазините.

Част от помощите и обезщетенията изостават значително от инфлацията и от реалните разходи за отглеждане на едно дете. Липсва устойчив механизъм за актуализация. Нещо повече – част от подкрепата е ограничена чрез подоходни критерии, които буквално изключват много работещи семейства, които също изпитват сериозни финансови затруднения споделя пловдивчанката.

На въпроса какво реално коства на една майка в България днес да покрие нуждите на детето си, тя отговаря:

"Необходимите потребности включват храна, дрехи, лекарства, хигиенни материали, транспорт, грижи и образование. През последните години цените на всички тези стоки и услуги нараснаха драстично, докато помощта от държавата остана почти непроменена. Затова настояваме не за някакви специални привилегии, а за подкрепа, която отразява реалните разходи на съвременното семейство".

Какво следва след 1 юли?

Протестът на площад "Съединение“ няма да бъде еднократен акт на недоволство, Те са решени да се борят докрай за дългосрочна промяна в законодателството.