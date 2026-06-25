Пореден абсурден и опасен инцидент на Гребната база в Пловдив взриви социалните мрежи и за пореден път повдигна въпроса за безопасността на едно от най-предпочитаните места за разходка в града. Пловдивчани станаха свидетели на чиста проява на вандализъм и агресия: младо момче, каращо бясно електрическа тротинетка, умишлено удря с крак мъж, бутащ детска количка.

Общината: По закон може

Екипът на медията ни се свърза с Община Пловдив с питане дали е разрешено движението на тротинетки на Гребната база.

Оттам ни отговориха, че според Закона за движение по пътищата няма законова пречка тези превозни средства да се движат в района, но скоростта трябва да бъде до 25 км/ч.

Предвид огромния риск за майките с колички, малките деца, възрастните хора и колоездачите, които са там всеки ден, попитахме Община Пловдив дали предвиждат да забранят използването на тротинетки в зоната.

От пресцентъра на Общината споделиха, че на този етап нямат становище по темата.

Всекидневният риск от тежък инцидент на Гребната база е огромен. Свидетели сме на черна статистика в различни краища на България, където невинни пешеходци биват блъскани и тежко ранявани от неконтролируеми водачи на мощни електрически скутери.

Остава отворен въпросът трябва ли да се стигне до по-голям и фатален инцидент на Гребната база, за да се въведат ясни правила и зони за безопасност?