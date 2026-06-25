Клип от Пловдив стана повод за оживена дискусия сред потребителите на социалната мрежа Facebook, видя Plovdiv24.bg. Кадрите са направени в кръговото кръстовище на булевард "Освобождение" в района на бившето кметство на "Тракия".

На клипа се вижда как колоездач преминава по пешеходна пътека, без да слезе от велосипеда, при това навлиза в кръстовището доста рисково доста рисково.

"Правиш му забележка, ама пътят е негов. Страхотен пример дава на дъщеря си, която се изстреля пред него на тротинетка! КАТ вместо да си бъркат в носовете, да вземат да контролират малко. Знам, че оттам няма пари както при скоростите, ама тук можеш да спасиш живот, а там само пълниш дупки в бюджета!", казва авторът на видеото.

Цялата ситуация вижте в прикаченото видео.