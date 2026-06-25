По време на семейна разходка край Гребната база в Пловдив, Йордан Ненов, съпругата му, родителите му и тримесечното им бебе стават свидетели на опасна ситуация. Група младежи с електрически тротинетки преминават покрай тях с много висока скорост, около 50-60 км/ч, при ограничение от 20 км/ч за пешеходната зона.

Притеснен за безопасността на семейството си, Ненов изважда телефона си, за да заснеме нарушението и да подаде сигнал. В този момент един от младежите го рита в движение.

Ненов губи равновесие и получава удар в ребрата, но за щастие се разминава без счупвания. Детската количка с тримесечното бебе също е засегната от удара, но не се преобръща. Момчето пада от тротинетката вследствие на шута, но каската му го предпазва от по-тежки наранявания. След падането младежът започва да проявява вербална агресия с обиди и псувни.

Докато снимах, единият младеж просто ме ритна. Момчето ме псуваше, обиждаше и се държа агресивно. "Общинска охрана" не видяха инцидента. Бяха заети да избутат стадо крави, които навлизаха в пешеходната зона. каза пред NOVA пострадалият гражданин Йордан Ненов

Потърпевшият веднага подава сигнал на телефон 112, но на място не пристига полицейски патрул. От полицията обясняват липсата на съдействие с това, че не разполагат със софтуер за лицево разпознаване и извършителите трудно ще бъдат открити, освен ако жертвата не ги познава лично. За да бъде заведена официална жалба, от мъжа е изискано първо да си извади медицинско свидетелство.

Кадрите от нападението се разпространяват в социалните мрежи с цел разпознаване на младежите, а органите на реда вече са се самосезирали по случая след публикациите. Основната цел на Йордан Ненов е да даде гласност на случая, за да бъдат родителите по-информирани за поведението на децата си навън и да се гарантира безопасността на гражданите.