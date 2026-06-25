В Пловдив отвори врати нова специализирана ветеринарна клиника с фокус върху лечението и грижата за бездомни животни. Проектът, реализиран под името Esperanza for Life, цели да предложи устойчив модел за контрол на популацията на уличните животни чрез комбиниране на социална кауза и ветеринарномедицински услуги.

Фокус върху бездомните животни и програма за кастрации

Основната мисия на клиниката е да осигурява достъпно лечение, кастрации и медицински грижи за бездомни животни, като същевременно предлага и ветеринарни услуги за домашни любимци на пазарни цени. Според създателите ѝ, този подход има за цел да гарантира финансова устойчивост, която да подпомага социалната дейност.

Инициативата е насочена към един от дългогодишните проблеми в града - свръхпопулацията на бездомни котки. По оценки на неправителствени организации броят им надхвърля 50 000. Въпреки прилагането на стратегията "Залови–Кастрирай–Върни“ (TNR), капацитетът на действащите програми остава ограничен и недостатъчен за значим ефект върху популацията.

Според екипа на клиниката ефективният контрол върху популацията изисква покритие от поне 70% кастрации – праг, посочван в международни практики като критичен за стабилизиране на уличните популации.

Проектът се свързва с над пет години практически ветеринарен опит на д-р Мадлен Матейна, която посочва, че е извършила над 7 000 кастрации на котки. По нейни данни новата клиника е структурирана така, че да увеличи значително обхвата на процедурите в града и региона.

Инициативата се реализира под егидата на фондация TvA International и към момента разчита изцяло на дарителска подкрепа и партньорства за пълното си оперативно развитие.

Организаторите посочват, че целта е създаване на дългосрочен модел, който да съчетава клинична дейност, превенция и контрол на популацията на бездомни животни чрез системни кастрационни програми и достъпна ветеринарна помощ.

Проблемът с бездомните животни в Пловдив остава значим обществен и екологичен въпрос, като местни организации и граждански инициативи играят ключова роля в неговото ограничаване. Новата клиника се позиционира като допълващ елемент към съществуващите усилия, насочени към прилагане на по-мащабен и устойчив подход.