Сериозният инцидент на Гребната база от снощи продължава да бъде една от най-коментираните теми в Пловдив и през днешния ден. Кадри, изпратени до редакцията на Plovdiv24.bg, показват как преминаващ с електрическа тротинетка младеж извършва физическа агресия срещу човек.

На видеото се виждат двама младежи, които се придвижват с висока скорост по алеята успоредно на гребния канал. При приближаването си към камерата, едното от момчетата, което е с предпазна каска, умишлено насочва тротинетката си в опасна близост и нанася удар към снимащия и неговото устройство. А снимащият е млад мъж, който в това време разхожда тримесечното си бебе.

"Продължаваме приятели с издирването на тези лица. Да припомня, че този с каската изритва вчера по брутален начин 31-годишен мъж, който се е разхождал на Гребната база с детска количка с 3-месечно бебе. Институциите са се задействали, проверени са хора, но не са тези от инцидента", съобщи по този повод пловдивчанинът Венилин Тоневски.