Премиерът Румен Радев обяви спирането на мащабна обществена поръчка за 1 милиард лева за мантинели и разкри серия от абсурдни държавни разходи, извършвани от предходните правителства. След първата си среща със Светия синод министър-председателят коментира темите за пътната безопасност, план-сметката на Бюджет 2026 г., подкрепата за общините и млекопроизводството, както и въвеждането на учебния предмет "Религия и добродетели“, информира Plovdiv24.bg.

Премиерът подчерта, че решаването на проблема с пътния травматизъм изисква цялостна промяна на манталитета на всички участници в движението и на отговорните държавни институции, а не просто подмяна на съоръжения. Предстои пълна проверка на мантинелите, за да се установи дали отговарят на техническите задания, като ще бъдат изследвани и тези, произведени по време на голямата подмяна през 2024 г.. Въпреки че МВР е изцяло изкарано на пътищата от една седмица, премиерът отбеляза, че е невъзможно да се постави полицай на всяко кръстовище и промените трябва да започнат от образованието, семействата, АПИ, правилното проектиране и строителството на пътищата.

Като първа мярка на правителството Румен Радев посочи прекратяването на всички нецелесъобразни харчове. Освен спрените 1 милиард лева за мантинели, са прекратени над 47 милиона лева в НКЖИ за рязане на клони около жп релсите, сред които е и случай с фирма "Лисан ЕООД“, косила 3 декара през зимата за сумата от 250 000 лева. Премиерът допълни, че по въпроса за държавната администрация служителите ще се осигуряват на по-големи заплати, което в бъдеще ще им гарантира по-високи пенсии и по-големи обезщетения.

По отношение на план-сметката за Бюджет 2026 г. Радев определи рамката като "бюджет на реалността“ и заяви, че след консултации с водещи икономисти е станало ясно, че съществуващият дефицит от 7,5% (който вероятно е и по-голям) няма как да бъде свален изведнъж до малко над 3%. Държавата отпуска спешни 170 милиона лева за помощи в сектора на млекопроизводството, който без тази намеса е застрашен от загиване. Осигурява се подкрепа и за общините, за да не бъдат оставени с разкопани улици, след като при предишни процедури са били стимулирани да стартират поръчки чрез измислени приложения, без да им е подсигурено необходимото финансиране.

Във връзка с 21-вия пакет от санкции срещу Русия премиерът декларира, че не желае намеса на църквата в политиката, нито навлизане на политиката в религията, като допълни, че за него е важно да се уважава религията на православните християни, без значение от личността на патриарх Кирил. Той обяви, че на дневен ред излиза темата за училищния предмет "Добродетели и религия“. Целта е Българската православна църква, държавата и Министерството на образованието и науката да влязат в училище с широк обществен консенсус, за да могат младите хора да получават не само знания, но и възпитание.