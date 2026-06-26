Окръжната прокуратура във Враца започна разследване на тежка катастрофа в град Мездра, при която на 25 юни 2026 г. загинаха двама непълнолетни младежи. Инцидентът е станал около 16:52 часа на ул. "Боденско шосе“, след като 21-годишен водач на лек автомобил нарушил правилата за движение и блъснал мотоциклет информира Plovdiv24.bg. Събраните до момента доказателства очертават сериозни нарушения на пътя, довели до фаталния край.

Произшествието е възникнало, след като лек автомобил марка "БМВ“, управляван от 21-годишния Димитър Тодоров, се сблъскал с мотоциклет марка "Хонда“. В резултат на тежкия удар на място са загинали 17-годишният водач на мотоциклета Иван Стоичков и возещото се с него 16-годишно момиче Йоана. Първоначалните данни по случая са събрани от ОД на МВР-Враца и РУ-Мездра, които веднага са уведомили прокуратурата за образуваното досъдебно производство.

Предстои водачът на лекия автомобил Димитър Тодоров да бъде привлечен към наказателна отговорност в качеството на обвиняем за умишлено причиняване на смърт на повече от едно лице при управление на моторно превозно средство. Анализът на доказателствата към момента сочи, че младежът се е движил с много висока скорост. Извършените на място тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества от страна на шофьора са отчели отрицателни резултати.

Наблюдаващият прокурор по делото подготвя необходимите документи и предстои да внесе в съда официално искане за вземане на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо 21-годишния обвиняем.