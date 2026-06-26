Месец юли ще бъде малко по-топъл в сравнение с предишни години, като в началото на седмицата температурите в страната ще достигнат пикови стойности до 39 градуса, преди жегата да отстъпи пред по-хладен фронт. Това съобщи в ефира на bTV известният климатолог проф. Георги Рачев, определяйки по-високите температури като напълно естествени за летния сезон, информира Plovdiv24.bg. Данните показват сериозни различия в нивата на живачния стълб през следващите дни.

Тропически нощи и пикови горещини по градове

В понеделник и вторник в столицата София термометрите ще отчитат 32–33 градуса, като нощите ще останат тропически. Значително по-горещо ще бъде времето в Пловдив, където градусите през деня ще достигнат 35–36. Най-тежки ще бъдат жегите в Северна България – в Плевен температурите ще се изкачат до 37 градуса, а в Русе се очакват екстремните 38–39 градуса.

Нахлуване на атлантически въздух и времето по региони

След вторник и сряда горещата вълна в Европа ще започне да отстъпва, позволявайки нахлуването на малко по-хладна въздушна маса. Този студен фронт от Атлантика ще достигне до България в сряда, макар и в доста модифициран вид, но ще бъде напълно достатъчен да понижи температурите у нас с няколко градуса. Преди това разхлаждане, в западната част на Горнотракийската низина се очакват 31–32 градуса, а в Северна България – между 27 и 28 градуса. По българското Черноморие времето ще бъде стабилно, но по думите на професора – "много скучно“ с постоянни 26 градуса.

Важни препоръки за уязвимите групи

Проф. Георги Рачев отправи специален апел към най-уязвимите групи от населението, визирайки малките деца и възрастните хора, да приемат обилно количество вода и задължително да носят шапки на открито. "Да не им гръмне чипът, а още по-лошо – дънните платки“, пошегува се професорът по отношение на рисковете от слънчев и топлинен удар в горещите часове.