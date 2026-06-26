В разгара на летния туристически сезон темата за цените по българското Черноморие, качеството на услугите и отлива на туристи към съседна Гърция отново взриви общественото пространство. Председателят на Българската асоциация на заведенията (БАЗ) Ричард Алибегов коментира зачестилите критики в телевизионно интервю, като категорично отхвърли твърденията за провален сезон и призова българите да подкрепят родния продукт.
Според Алибегов вълната от негативни публикации, мемета и видеоклипове в социалните мрежи не е случайна, а представлява добре организирана кампания.
Председателят на БАЗ омаловажи циркулиращите в интернет пространството касови бележки с фрапиращи цени. По думите му става въпрос за "десет касови бележки“ на фона на хиляди работещи обекти.
Комисията за защита на потребителите (КЗП) е проверила над 80 обекта по Черноморието, като нарушения са открити в под 10% от тях.
Алибегов подчерта, че у нас "през юни на море не се ходи“ и активният сезон традиционно се открива в края на месеца около "Джулай Морнинг“.
Запитан защо цените в някои заведения изглеждат непосилни за масовия потребител и дали е необходима регулация, Алибегов беше предвидим в защитата на бизнеса. Той обясни, че ценообразуването е въпрос на свободна пазарна икономика и никой няма право да се меси в решенията на частните собственици.
Бизнесът отчита сериозен скок в разходите -наемите по морето са се увеличили с над 30%, по-скъпи са доставките и издръжката на персонала (включително осигуряването на безплатни квартири и храна).
Месечната издръжка за един сервитьор (заплата и разходи за спане) възлиза на около 2100–2200 евро за работодателя.Алибегов направи паралел със ситуацията в Гърция, като посочи, че там също има изключително скъпи места, но гръцките медии имат коренно различно поведение.
Той даде примери от южната ни съседка, където негови колеги отчитат цени от 6 евро за еспресо и 11 евро за голяма бутилка вода, както и плажове с резервации от по 350 евро за шезлонг. Алибегов разкритикува българската държава за пълната липса на национална стратегия и реклама:
0 лева за туризъм в българския План за възстановяване и устойчивост след COVID-19 (за разлика от Гърция и Хърватия, инвестирали милиони в реклама).
Огромна дупка на пазара поради липсата на руски и немски туристи в големите курорти. Лоша инфраструктура и закъснели ремонти по магистралите, които създават изкуствени тапи в началото на лятото.
Въпреки сериозния дебат и критиките, Ричард Алибегов остава изключително голям оптимист за финалните резултати от летния сезон през 2026 г. Той е категоричен, че телефоните за резервации по Черноморието не спират да звънят и местата за пиковите месеци юли и август вече се запълват бързо.
"Сигурен съм, че сезонът ще бъде супер. Нека българите изберат българското“, заключи председателят на БАЗ.