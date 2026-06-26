В разгара на летния туристически сезон темата за цените по българското Черноморие, качеството на услугите и отлива на туристи към съседна Гърция отново взриви общественото пространство. Председателят на Българската асоциация на заведенията (БАЗ) Ричард Алибегов коментира зачестилите критики в телевизионно интервю, като категорично отхвърли твърденията за провален сезон и призова българите да подкрепят родния продукт.

Според Алибегов вълната от негативни публикации, мемета и видеоклипове в социалните мрежи не е случайна, а представлява добре организирана кампания.

Това е много добре координирана и добре платена антиреклама на българското Черноморие. Всяка година през юни се стартира кампания за очерняне на лятото, а през ноември - за зимните курорти заяви пред Euronews Ричард Алибегов

Председателят на БАЗ омаловажи циркулиращите в интернет пространството касови бележки с фрапиращи цени. По думите му става въпрос за "десет касови бележки“ на фона на хиляди работещи обекти.

Комисията за защита на потребителите (КЗП) е проверила над 80 обекта по Черноморието, като нарушения са открити в под 10% от тях.

Алибегов подчерта, че у нас "през юни на море не се ходи“ и активният сезон традиционно се открива в края на месеца около "Джулай Морнинг“.

Запитан защо цените в някои заведения изглеждат непосилни за масовия потребител и дали е необходима регулация, Алибегов беше предвидим в защитата на бизнеса. Той обясни, че ценообразуването е въпрос на свободна пазарна икономика и никой няма право да се меси в решенията на частните собственици.

Бизнесът отчита сериозен скок в разходите -наемите по морето са се увеличили с над 30%, по-скъпи са доставките и издръжката на персонала (включително осигуряването на безплатни квартири и храна).

Месечната издръжка за един сервитьор (заплата и разходи за спане) възлиза на около 2100–2200 евро за работодателя.Алибегов направи паралел със ситуацията в Гърция, като посочи, че там също има изключително скъпи места, но гръцките медии имат коренно различно поведение.

Вие никога в гръцка телевизия няма да видите касова бележка, която да злепоставя техния туризъм. Там това е забранено, защото уронва имиджа на страната. Когато видите цени, които не ви изнасят, правите две крачки вляво и сядате в друго заведение. Клиентът е единственото мерило коментира още Алибегов

Той даде примери от южната ни съседка, където негови колеги отчитат цени от 6 евро за еспресо и 11 евро за голяма бутилка вода, както и плажове с резервации от по 350 евро за шезлонг. Алибегов разкритикува българската държава за пълната липса на национална стратегия и реклама:

0 лева за туризъм в българския План за възстановяване и устойчивост след COVID-19 (за разлика от Гърция и Хърватия, инвестирали милиони в реклама).

Огромна дупка на пазара поради липсата на руски и немски туристи в големите курорти. Лоша инфраструктура и закъснели ремонти по магистралите, които създават изкуствени тапи в началото на лятото.

Въпреки сериозния дебат и критиките, Ричард Алибегов остава изключително голям оптимист за финалните резултати от летния сезон през 2026 г. Той е категоричен, че телефоните за резервации по Черноморието не спират да звънят и местата за пиковите месеци юли и август вече се запълват бързо.

"Сигурен съм, че сезонът ще бъде супер. Нека българите изберат българското“, заключи председателят на БАЗ.