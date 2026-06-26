Лятото вече е тук, а пловдивчани започват да мечтаят за море. Екипът на Plovdiv24.bg направи бърза анкета на Главната, за да разберем какви са плановете на нашите съграждани. Дали родното Черноморие отстъпва пред почивката в чужбина, колко ги плаши инфлацията и какви са екзотичните им дестинации-мечти.

Оказва се, че въпреки масовите оплаквания в социалните мрежи от високи цени, пловдивчани все още успяват да намерят изгодни оферти, а Гърция остава хит за почивка.

Родното Черноморие: Между евтиното Поморие и романтиката на БДЖ

Противно на митовете за непосилните цени по българските плажове, някои пловдивчани споделят, че реалността може да бъде изненадващо приятна, стига да знаеш къде да търсиш.

Харесвам нашето Черноморие. Поморие е любима дестинация, която посещавам редовно с приятели. Търся спокойствие, а не шума на Слънчев бряг. Интернет се тресе от коментари за високите цени, но за мен е изненадващо евтино на фона на това, което се говори – намерих двойна стая в Поморие за 40 евро за 4 дни. Какво обаче ще се случва на самия плаж, предстои да видим , разказва млада жена

Друга анкетирана дама залага на Свети Влас и пътуването с влак.

Задължително ще е на Българското Черноморие, от няколко години ходим на Свети Влас. Избираме плажове със свободни зони, без шезлонги и чадъри, и се чувствам прекрасно. Пътуваме с влак – страхотно приключение е! Нямам фиксиран бюджет, но предполагам, че цените ще са двойни спрямо миналата година.Ако можех, бих обиколила всички плажове на Европа. казва усмихнато тя.

Гърция остава фаворит

Южната ни съседка продължава да привлича пловдивските семейства, които оценяват високо качеството на услугата там.

За трета година ще ходим на остров Тасос, за семеен курорт е много добре. Плажът е страхотен, обслужването също. Предполагам, че и в Гърция цените ще са по-високи тази година, но качеството, което предлагат, ги оправдава. Аз нямам бюджет, съпругът ми има, което е по-важно. Ще отскочим и до Созопол за няколко дни, за да се видим с приятели, споделя красива дама пред нашата камера.

За някои пловдивчани това лято ще донесе и първото излизане зад граница. Компания от млади хора е избрала Керамоти за почивка извън България. Оказва се, че социалнитните мрежи показват негативни страни на Гърция, което води притеснение у тях.

По-младите пловдивчани категорично търсят нови хоризонти извън граница. Освен икономическите фактори, сред основните им мотиви се оказват нуждата от разнообразие. Посещаването на един курорт повече от 2 пъти го прави скучен. Според него и приятелите му, условията по родните курорти вече не отговарят на очакванията им

Друг млад пловдивчанин подхожда по-прагматично към ситуацията и споделя, че ходи на море с родителите си и не харчи лични пари.

Оказва се, че мечтаната дестинация на анкетираните е Малдивите. Разбира се, някои от запитаните искат да обиколят всички плажове в Eвропа, а други да стигнат и до Япония.