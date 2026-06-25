Въвеждането на по-висока данъчна тежест върху недвижимите имоти може да се окаже ключов фактор за балансирането на жилищния пазар в България.

Досега спекулативните купувачи (хора, купуващи множество жилища "на зелено“ с цел препродажба след завършване) играеха ролята на неофициален спонсор за по-неподготвените строителни предприемачи.

С включването на по-високи данъци в уравнението, инвестиционната възвръщаемост за спекулантите ще намалее драстично или ще изчезне. Това ще ги принуди да обявят имотите си за продажба, което частично ще понижи цените. каза пред Bloomberg експертът Colliers от Георги Киров

Предприемачите, които разчитат единствено на предварителни продажби от спекуланти, ще трябва да се преориентират към банково финансиране. Това естествено ще извади от пазара случайните и неустойчиви играчи, оставяйки компаниите с добър капитал и сериозна подготовка.

Според експерта от Colliers, имотните данъци в целия бивш социалистически блок остават неестествено ниски на фона на Западна Европа, докато цените на самите жилища вече се доближават до западните стандарти. В много европейски градове неосновните жилища се облагат с много по-високи ставки, например в Рим данъкът за първо, основно жилище е нула.

Основен проблем в България остава фактът, че данъчните оценки на имотите не са актуализирани от 2002 г., докато натрупаната инфлация за този период е цели 160%.

"Като граждани не можем да очакваме същото или по-добро ниво на услугите при положение, че парите са се обезценили. В това положение политиците са принудени да вземат непопулярни мерки като повишаване на данъците или поемане на повече дълг“, коментира Георги Киров.

Въвеждането на прогресивен данък би стимулирало изваждането на пазара на т.нар. "тъмни прозорци“ – купени, но празни жилища, за които в момента липсва официална статистика.

Този демографски прираст генерира потенциално търсене, което отговаря точно на тези около 8 000 готови жилища, излизащи годишно на пазара.

Въпреки че строителството може да се забави, а търсенето леко да спадне, пазарът има нужда да премине през този пречистващ период, за да заработи с нормални темпове. След неестествения ценови растеж през втората половина на миналата година, в момента се наблюдава лека пауза и "наместване“ на нивата.

Ключов фактор за динамиката до края на годината ще бъдат ипотечното кредитиране и обемът на депозитите. Киров предупреди, че ако темповете на кредитиране останат прекалено високи, местните банки ще трябва да търсят ресурс от ЕЦБ или централите си, което неминуемо ще повиши лихвените нива. В крайна сметка, очакванията са 2026 г. да бъде година на нормализация и стабилизиране на имотния пазар.