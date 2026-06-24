Tbi bank остава ангажирана със справедливия и плавен преход към еврото за своите клиенти, като удължава срока за безплатен обмен лев–евро до 31 декември 2026 г. Банката избра да предлага услугата без такси и след отпадането на законовото изискване от 1-ви юли 2026 г.

От тази дата до края на годината клиентите ще могат да обменят останалите си левове в брой без такси в офисите на tbi bank в страната, докато Българската народна банка ще продължи да извършва обмена безплатно и безсрочно.

През лятото на 2025 г. tbi bank актуализира тарифите си по официалния курс на БНБ, като единствена закръгли всички суми в евро в полза на клиентите. Година по-рано банката първа в страната въведе в мобилното си супер приложение tbi bank app официалния курс на БНБ за обмяна на лев-евро – напълно дигитално, неограничен брой пъти и без допълнителни такси.

Тези стъпки са част от по-широкия дигитален подход на банката да предлага ежедневни банкови услуги без такси в едно мобилно приложение – безплатна разплащателна сметка и карта neon, неограничен брой преводи в евро без такси, възможност за разделяне на плащания на 3 месечни вноски без оскъпяване (благодарение на "шопинг лимит“), водещи лихви по депозити в евро, румънски леи, британски лири и щатски долари, достъп до специални оферти и кешбек в шопинг мола на приложението с над 250 онлайн магазина, и много други.

Tbi bank app може да бъде изтеглено и активирано изцяло онлайн за по-малко от 5 минути, без нужда от посещение в банков офис и с безплатна доставка на карта neon до посочен от клиента адрес.