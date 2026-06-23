Здравко Василев не остана безучастен към най-коментираната в момента тема у нас - състоянието на българския туризъм, липсата на хора по морето и поскъпването на цените и услугите по Черноморието. Първият победител в историята на българския "Биг Брадър“, който развива свой собствен бизнес в Приморско, бе до болка откровен и песимистичен в прогнозите си за близкото бъдеще на отрасъла:

Липса на държава, загубихме туристите от Словакия, Чехия, Полша и Германия. Безобразна спекула, неконтролируемо покачване на цените, което е факт и е извън съмнение. Напълно разбирам хората, които предпочитат Гърция и Турция. Навлизаме в жестока криза, която ще продължи не по-малко от 10 години, категоричен бе Василев пред телевизия "Евроком".

И допълни:

"Хората, които създаваха качествен продукт, наистина абдикираха. Мои приятели откриха ресторанти и хотели в Албания, Гърция и на други места и не искат да чуят повече за България. Ако сега почнем постъпки в правилната посока, първите резултати ще ги видим след 10-15 години.

Настройте се за една много сериозна криза, която ще повлече и други части на икономиката ни. Огромни потоци пари няма да се влеят в икономиката ни. Кризата ще засегне абсолютно всеки българин.

Първото нещо, което трябва да се направи, е да се възстанови комуникацията между хората, които са на терен и администрацията по министерствата. Нужна е сериозна и адекватна намеса на държавата - като летище "Бургас" например".