Здравко Василев не остана безучастен към най-коментираната в момента тема у нас - състоянието на българския туризъм, липсата на хора по морето и поскъпването на цените и услугите по Черноморието. Първият победител в историята на българския "Биг Брадър“, който развива свой собствен бизнес в Приморско, бе до болка откровен и песимистичен в прогнозите си за близкото бъдеще на отрасъла:
И допълни:
"Хората, които създаваха качествен продукт, наистина абдикираха. Мои приятели откриха ресторанти и хотели в Албания, Гърция и на други места и не искат да чуят повече за България. Ако сега почнем постъпки в правилната посока, първите резултати ще ги видим след 10-15 години.
Настройте се за една много сериозна криза, която ще повлече и други части на икономиката ни. Огромни потоци пари няма да се влеят в икономиката ни. Кризата ще засегне абсолютно всеки българин.
Първото нещо, което трябва да се направи, е да се възстанови комуникацията между хората, които са на терен и администрацията по министерствата. Нужна е сериозна и адекватна намеса на държавата - като летище "Бургас" например".