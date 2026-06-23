Цените в ресторантите и заведенията във Варна и близките курорти бележат ръст спрямо миналото лято. Промяната вече се усеща осезаемо както в бюджета на туристите, така и в джоба на местните жители. Темата коментира Марин Сотиров, председател на Сдружението на заведенията във Варна, който разясни какви са реалностите в бранша в навечерието на най-натоварените месеци.

Противно на очакванията, че лятото вече е в разгара си, Сотиров уточни, че активният туристически период у нас всъщност е доста кратък:

"Първо искам да уточня, че не сме в разгара на летния сезон. Летният сезон в България е два месеца - той започва в началото на юли и завършва в края на август. Един сезон е три-четири месеца, а активният сезон е точно два месеца.“

По думите му отчетеното увеличение на цените е в рамките на нормалното за бранша. Според наблюденията на Сдружението, средната надценка спрямо миналата година е около 15–20%. Сотиров допълни, че винаги има изключения с по-високи цени, но в крайна сметка пазарът се определя от свободния избор на собствениците и възможностите на клиентите.

Председателят на Сдружението на заведенията във Варна посочи три ключови причини, които принуждават бизнеса да коригира менютата си:

"Това, което повтаряме вече няколко години, за съжаление без голям ефект – връщането на нормалната ставка на ДДС, която много помагаше на бранша. Сега отново работим на 20%“, обясни Сотиров.

Хранителните продукти и консумативите продължават да поскъпват, което вдига себестойността на крайната продукция. Липсата на персонал в туризма остава сред най-тежките проблеми в сектора.

Според експерта цените на храните са се повишили по-осезаемо от тези на напитките. Причината е, че приготвянето на ястия изисква много по-висока себестойност – продукцията преминава през кухня с готвачи и помощен персонал, докато за напитките е нужен само един барман.

В публичното пространство вече изплуваха фрапиращи случаи на високи сметки по Черноморието – порция цаца за 12 евро, таратор за 9 евро, както и 27 евро за две кафета и две парчета торта в Созопол.

По отношение на евентуални злоупотреби Сотиров бе категоричен, че спекула съществува навсякъде – не само в ресторантьорския сектор, но и в големите хранителни вериги. Според него обаче контролът и санкциите са изцяло в ръцете на държавата.

Относно скъпите дестинации по Южното Черноморие, той направи следния паралел:

Не можем да сравняваме Созопол - това е като гръцкия Миконос. На Миконос един шезлонг е 300 евро на ден. България отдавна не е евтината дестинация, която се рекламираше преди години, и не трябва да бъде такава. Лека-полека туризмът ни трябва да се издигне на по-високо ниво – престижен туризъм, платежоспособни клиенти. коментира пред БНТ Марин Сотиров

Въпреки стремежа към по-висок клас услуги, браншът уверява, че по Черноморието винаги ще има избор за всеки джоб – от бюджетни заведения до луксозни ресторанти в различните курорти и населени места.

В отговор на зачестилите сигнали от граждани за необосновано високи цени по плажовете, в хотелите и ресторантите, инспекторите на Комисията за защита на потребителите (КЗП) започват масирани проверки по цялото Черноморие, за да гарантират коректността към летовниците.