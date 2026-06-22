Видео, разпространено във Фейсбук, предизвика сериозно обществено недоволство, след като показа изтичане на канализационни води в морето край курортния комплекс "Елените“, видя репортер на Plovdiv24.bg.

На кадрите се вижда как нечиста вода се влива директно в морето, а публикацията бързо събра множество коментари и споделяния. Потребители изразиха опасения за качеството на морската вода и възможните рискове за здравето на туристите.

"Е, къде да се излива, ако не в морето? Някъде обаче имат дълга подземна тръба и не се вижда директно, както тук. Но резултатът е налице. Коремно неразположение и плуващи артефакти“, гласи един от коментарите под видеото.

Към момента няма официална информация дали действително става въпрос за непречистени отпадъчни води. Очаква се компетентните институции да извършат проверка и да установят произхода на изтичането, както и дали са нарушени екологичните изисквания.

Случаят за пореден път поставя въпроса за контрола върху инфраструктурата в черноморските ни курорти и необходимостта от по-строг мониторинг през активния туристически сезон.