Дъщерята на Симеон Сакскобургготски – Калина, отново попадна във фокуса на медийния интерес, след като се появи в доста неадекватно състояние на "Шествието за семейството“ преди седмица в София. Дамата, която медиите често наричат "княгиня“, въпреки че тя няма как да има подобна титла в парламентарна република, се клатушкаше във видимо нетрезво състояние, покатерена на високи обувки, пред гвардейския духов оркестър и възмути всички присъстващи. Наложи се организаторите публично да се разграничат от нея в специална декларация и да я порицаят, че е опорочила инициативата им.

Оказва се, че преди да се появи на шествието, Калина е изпила сама цяла бутилка бяло вино по време на обяд със съпруга си Китин Муньос и своя приятелка в доста скъп ресторант близо до шествието. След това, видимо пияната Калина, която едва пазеше равновесие и залиташе по улиците, отишла на похода и настояла да е най-отпред.

Получи се доста конфузна ситуация. Организаторите видяха, че е много пияна. Те няколко пъти я помолиха да не стои пред духовния оркестър, а да застане отзад, но тя не се съобрази и започна да крещи, че ще прави каквото си поиска, тъй като е коронована особа и така било по протокол – тя да е най-отпред. След това се изплъзна начело на шествието, а мъжът й не успя или по‑скоро не искаше да я озапти. Той също беше почерпен“, свидетелства пред "Минаха години“ човек от екипа на "Шествие за семейството“, което се провежда като алтернативна на гей парада в същия ден по софийските улици. Тази година събитието беше под егидата на патриарх Даниил, който останал потресен от пияната щерка на Симеон Сакскобургготски.

"Нямаше какво да се направи, освен да се извика полиция или охраната да я отстрани, но решихме да спестим този позор. За съжаление, така опозорихме православната църква и много хора се подиграваха на инициативата ни“, бесни са хора от екипа. В свое изявление организаторите на шествието подчертаха, че Калина дори не е била канена, а отишла там по своя инициатива. Тя беше облечена в специално ушит за повода тоалет в цветовете на българското знаме.

През 2020 г. тя бе осъдена условно на 8 месеца лишаване от свобода за шофиране след употреба на алкохол. Тогава й беше отнето правото да управлява кола за 8 месеца, а съдът й наложи и глоба от 200 лева. Случаят беше свързан с инцидент от август предходната година, когато се блъсна с автомобил в бетонна бариера на хотел в Боровец. Тест с дрегер на място показа 1,4 промила алкохол в кръвта й.

След инцидента Калина се покри за известно време, а според слухове по настояване на баща си дори постъпила в клиника за лечение на алкохолизъм в Испания, където прекарала няколко месеца. Терапията й се отразила за известно време и тя спряла да пие. От миналата година Калина обаче пак се върнала към чашката. Източници на "Минаха години“ са категорични, че в момента тя пие абсолютно всеки ден и то в доста сериозни количества, като понякога стига и до 2 бутилки – сериозна доза за жена.

Симеон е много притеснен от състоянието й, но вече на преклонната си 89‑годишна възраст не може нищо да направи. Той е много разочарован от мъжа й Китин, който вместо да озаптява дъщеря му, й е другар по чашка. Симеон осъзнава, че Калина е алкохоличка и трябва да се лекува сериозно, но явно не може да я повлияе“, разказват близки до царската фамилия.

Дни след резила на щерка си Симеон отбеляза 89-ия си рожден ден и влезе в 90‑годишнината си. На тържеството княгинята не се появи.