Земеделски производител от добричкото село Дъбрава предприе нестандартна стъпка, за да спаси част от реколтата си от череши. Вайдин Сюлейман предлага плодовете на цена от 80 евроцента за килограм, но при едно условие – купувачите сами да ги наберат директно от овощната градина.

Причината за необичайната оферта е съчетание от няколко сериозни проблема, пред които са изправени производителите – ниски изкупни цени, недостиг на сезонни работници и затруднена реализация на продукцията. Част от реколтата вече е останала необрана по дърветата, а стопанинът признава, че обмисля да се откаже от овощарството.

Няма хора, няма пазар. По-добре да останат на дървото, отколкото да ги давам без пари коментира производителят Сюлейман пред NOVA

След тежката 2024 година, когато студове и градушки нанесоха значителни щети на овощните насаждения в региона, настоящият сезон се оказва изключително добър по отношение на добивите. Въпреки богатата реколта обаче производителите срещат сериозни трудности при продажбата на плодовете.

По данни на земеделци от Добруджа изкупните цени на черешите в момента са около 70 евроцента за килограм. В много случаи производителите трябва сами да организират и финансират транспорта до търговските бази, което допълнително намалява печалбата. Разходите за бране достигат приблизително 50 евроцента на килограм, ако изобщо бъдат намерени работници.

Липсата на сезонна работна ръка се превръща в един от най-сериозните проблеми за сектора. Все по-малко хора проявяват интерес към работа в овощните градини, а в много стопанства се разчита предимно на по-възрастни работници.

Парадоксално, докато производителите трудно реализират продукцията си на ниски изкупни цени, на пазарите и в търговската мрежа черешите достигат многократно по-високи стойности. Според представители на бранша значителна част от предлаганите плодове са вносни, основно от Гърция, докато българската продукция остава трудно конкурентоспособна по отношение на пазарната реализация.

Овощарите предупреждават, че ако тенденцията продължи, все повече стопани ще бъдат принудени да се откажат от производството. Според тях едно от възможните решения е по-добро коопериране между производителите, което би позволило предлагането на по-големи количества продукция и директни доставки до търговските вериги.

До намирането на по-трайно решение малките производители продължават да търсят собствени начини за справяне с кризата. Така градината на Вайдин Сюлейман остава отворена за всеки желаещ сам да набере череши на преференциална цена. За плодовете, които няма да стигнат до пазара, местни жители вече предлагат алтернативно приложение – производство на ракия, като изкупуват черешите за около 50 евроцента на килограм.