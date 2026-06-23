България отново се нарежда на картата на световното автомобилостроене чрез завода в ловешкото село Баховица. Фабриката, в която в миналото китайският гигант Great Wall Motors сглобяваше моделите Steed и Haval H6, сега възобновява дейността си с изключително амбициозна задача. Тя ще се превърне в единствения производствен център за Европа на изцяло новия модел GWM Ora 5. Официалният старт на производството на електрическата версия у нас е планиран за ноември 2026 година. Първоначално замислен като чисто електрически автомобил, Ora 5 претърпява сериозна еволюция по време на разработката си. В отговор на пазарните тенденции китайската компания адаптира своите графици и променя платформата, за да предложи рекордно разнообразие от задвижвания за различните типове каросерии (хечбек, SUV и комби).

Харакеристики на модела

На глобално ниво моделът ще се предлага с пълен хибриден тракт, plug-in хибридна система за комбито, както и с класически 1.5-кубиков бензинов турбо двигател със 160 конски сили и 7-степенна автоматична скоростна кутия с двоен съединител. Заради новите мита на Европейския съюз обаче, в завода в Баховица първоначално ще се произвежда единствено изцяло електрическата модификация, която разполага с мощност от 204 конски сили, предава специализираният автомобилен сайт Automedia.bg.

Въпреки че заоблените форми, дело на главния дизайнер Андрю Дайсън, придават на колата по-компактен визуален силует, Ora 5 всъщност е изненадващо голям автомобил. Със своята дължина от 4.47 метра моделът превъзхожда сериозно утвърдени конкуренти като Volkswagen Golf и T-Roc. Изключително голямото междуосие осигурява щедро пространство за пътниците в купето, като единственият по-осезаем компромис е обемът на багажника от 442 литра, леко ограничен заради скосените навътре стъкла.

Интериорът залага на висок комфорт, отлична шумоизолация и щипка стилистично вдъхновение от марката MINI, породено от съвместната работа на GWM и BMW в Китай. В купето се отличава голям мултимедиен екран, който за европейския пазар е оптимизиран до 14.4 инча. Системата поддържа пълна интеграция със смартфони без необходимост от допълнителни платени абонаменти, а за по-добра ергономия са запазени физическите бутони за управление на климатика и основните функции.

Зад техническите настройки на шасито и окачването стои Емануеле Батисти, известен с работата си във Формула 1 и световния рали шампионат, което гарантира пълна стабилност и липса на вибрации дори при висока скорост. Сигурността също е на високо ниво, като изработената от високоякостна стомана предпазна клетка вече е донесла на моделa максималните пет звезди в азиатските краш тестове на ANCAP.

Първите бройки от Ora 5 ще се появят по българските пътища още през август, като пазарният дебют ще започне с внос на бензиновата версия, последвана бързо от хибрида, докато произведената в Баховица електрическа версия ще пристигне в края на годината. Производителят атакува пазара с изключително конкурентна начална цена от малко под 26 000 евро с ДДС и седемгодишна фабрична гаранция. Още в базовото си изпълнение автомобилът предлага изключително богато оборудване, включващо пълен комплект електронни асистенти, 360-градусови камери, двузонов климатроник с пречиствател, отопление на седалките и Bi-LED фарове.

Срещу допълнително заплащане клиентите могат да надградят автомобила с по-високо ниво на изпълнение, което добавя кожен салон, вентилация на седалките, безжично зарядно и електрическа задна врата, а панорамният покрив се предлага като самостоятелна опция.