Летният сезон по Черноморието едва започва, а абсурдите вече са налице. Поредният скандален пример от роден курорт разпали истинска война в социалните мрежи. Кадри от плажа в Слънчев бряг, заснети на 22 юни 2026 г., показват импровизирана дървена постройка на самия пясък, брандирана с огромен надпис "WC" и стряскащата цена от 2.00 € (близо 4 лева) за едно посещение.

Потребителите са категорични, че приемането на еврото няма нищо общо с ценообразуването, а проблемът се крие в "дребните души" и манталитета на родните бизнесмени.

Не е еврото виновно, а наглите мутри по Черно море и бай Ганя, които цял живот са ни крали през монополизирани или нагли бизнеси коментират възмутени граждани в социалните мрежа

Повечето плажуващи споделят мнението, че подобни такси за паркинг, тоалетна и други базови услуги отблъскват българите и ги кара да избират Гърция и Турция за почивката си.

Вълната от недоволство прерасна в директен призив за бойкот на скъпите заведения и хотели по морето. Туристите се заканват да се върнат към т.нар. натурален туризъм. Плажуване на широки, свободни зони, носене на собствен чадър и хавлия, храна и напитки, приготвени в раницата от вкъщи.

Освен от солената сума, потребителите изразяват силно съмнение и в качеството на предлаганата "услуга". Според коментиращите, масова практика у нас е в подобни обекти да липсва каквато и да е хигиена или тоалетна хартия.