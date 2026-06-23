Астрономическото лято настъпи в 11:24 часа в неделя. С него постепенно черноморските ни курорти започнаха да се пълнят с туристи. Точно такава картина засне наш сънародник на плажа в Слънчев бряг днес преди обяд.

"Както виждате добре - часът е 10.40, датата е 23 юни 2026 година. Лъжа е, че нямало хора и било празно по морето.

Водата е стъкло, 22 градуса, чиста, атракционите не могат да смогнат на желаещите да ги ползват.

Вечер заведенията са пълни, не можеш да се разминеш от народ", казва по време на видеото българинът.

Ремонти преди началото на летния сезон

"Слънчев бряг“ АД приключи дейностите по подготовката на инфраструктурата за предстоящия активен летен сезон.

Извършени са ремонти на ключови алеи и вътрешни улици, тротоари, озеленяване, подменени са осветителни съоръжения и са обезопасени основни зони с интензивен туристически поток, съобщиха от дружеството за Plovdiv24.bg в началото на май.

Комплексът посрещна и първите международни гости, свързани с престоя на отбори и екипи по повод Giro d’Italia, което поставя допълнителен акцент върху необходимостта от подредена, сигурна и добре управлявана среда.

Курортен комплекс Слънчев бряг бряг е най-големият и най-посещаван български курорт, който се намира в северната част на Южното българско черноморско крайбрежие, до Несебърския залив на територията на Община Несебър. Ниският морски бряг с плажа е дълъг 6,1 км, а плажната ивица е с фин жълт пясък и средна ширина около 60 м.

Международното летище Бургас се намира на 27 км от Слънчев бряг, а морското пристанище и железопътна гара Бургас – на 40 км от него. Има редовни връзки с областните центрове Бургас (40 км) и Варна (90 км). Слънчев бряг се намира на 361 км от София, 251 км от Пловдив, 90 км от Варна и 190 км от Русе.

Голяма хотелска база

На територията на Слънчев бряг днес са разположени около 120 хотела, както и над 100 атракционни заведения. В западната част на курорта на 36 декара площ е разположен първият в България тематичен воден парк Action Aquapark с над 30 различни водни атракции. Хотелите предлагат всички възможности за пълноценна почивка – открити и закрити басейни, зелени паркове и градини, спортни съоръжения, ресторанти, дневни и нощни барове, атракционни заведения, салони за красота, спа центрове и др.

За любителите на спорта Слънчев бряг предлага тенискортове, баскетболни и волейболни игрища, миниголф, велосипеди, както и гребни и платноходни лодки, скутери, водни ски, водни колела, воден парашут и др. Създадена е и конна база с добре обяздени коне и подготвени инструктори по езда. Организират се екскурзии по земя, море и въздух, в които са включени интересни туристически маршрути до различни паметници на българската култура.

Началото и проектът

Проектирането на Слънчев бряг започва през 1957 г., а изграждането започва с постановление № 120/30 юни 1958 г. на Министерския съвет на НРБ. Изграждането започва северно от несебърския провлак в местност, която географите от край време наричали малката несебърска пустиня – безкрайни пясъци, оформящи дюни, сред които два кладенеца с геранила. От тези два кладенеца, отдалечени на километър от града, са пиели вода живеещите на полуострова.

Първият директор на строителния район е Яни Гюров, а през месец декември 1958 г. на негово място е назначен Михо Ангелов. Първият технически ръководител е Стефан Кесаровски. Първите ръководители на бригади са: Коста Рачев, Кръстьо Викев, Младен Тафаджийски, Денчо Косев и Никола Косев.

Пет броя бетонарки с ръчно зареждане, няколко транспортни ленти и хаспела – това е цялата механизация, с която започва строителството на първия етап на комплекса.

През 1958 г. се появява и първото заведение в Слънчев бряг – стол "Оазис“. На 1 юни 1959 г. е открит първият ресторант – "Нептун“. Първият хотел – "Калина“ – посреща туристи на 8 юни 1959 г., няколко минути след излизането на строителите от обекта.