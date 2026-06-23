Екстремни горещини обхващат големи части от Западна Европа, докато в България през следващите дни се очаква нестабилно време с гръмотевични бури, последвано от ново повишение на температурите. Това прогнозира климатологът проф. Георги Рачев.

По думите му Франция е под най-висока степен на тревога, като на места термометрите отчитат 40 градуса, а в Германия се очакват необичайните за Берлин 38–39 градуса. Проф. Рачев коментира, че подобна интензивна топлинна вълна не е типична за Западна Европа, информира Plovdiv24.bg.

Очакват се бури в Западна България

Според прогнозата през страната ще премине студен атмосферен фронт, който ще доведе до развитие на мощна купесто-дъждовна облачност. Климатологът обясни, че атмосферата ще бъде лабилна и почти със сигурност в Западна България ще превали и прегърми. По-интензивни валежи се предвиждат в западните райони, Рила, Пирин, Западните Родопи и по Стара планина, като локално количествата могат да достигнат около 20–25 литра на квадратен метър.

Има риск от локални градушки

Макар вероятността за масови градушки да остава ограничена поради недостатъчно влага в атмосферата към момента, проф. Рачев не изключи появата на локални явления. Той посочи, че краят на юни и началото на юли традиционно са периодите с най-силните градушки у нас.

Проф. Рачев с прогноза за горещата вълна © bTV

Нова гореща вълна ще достигне България

След краткотрайното захлаждане температурите в страната отново ще тръгнат нагоре. В началото на следващата седмица в Дунавската равнина и Южна България се очакват между 34 и 35 градуса, като на отделни места не са изключени и по-високи стойности. Проф. Рачев подчерта, че такива температури са напълно в рамките на нормалното за сезона.

Морето остава отличен избор за почивка

По Черноморието времето ще бъде предимно слънчево и валежи почти не се очакват. Температурата на морската вода вече достига между 22 и 24 градуса, като на места вече е измерена и максималната стойност от 24 градуса. Очакванията са до края на седмицата максималните температури по крайбрежието да бъдат около 27–30 градуса, а плажните условия да останат благоприятни за летовниците.

И в планините ще бъде приятно

За любителите на прохладата планините също предлагат добри условия за туризъм. На около 1500 метра надморска височина сутрешните температури ще бъдат между 13 и 14 градуса, а дневните – около 23–24 градуса, с възможни краткотрайни следобедни превалявания. Проф. Рачев отправи и важна препоръка към гражданите да бъдат внимателни при продължително излагане на слънце и да пазят най-вече децата, тъй като силното слънчево греене и отражението от пясъка могат да доведат до бързо изгаряне дори под чадър.