Председателят на Българската асоциация на заведенията Ричард Алибегов коментира, че е преждевременно да се правят заключения за провален летен туристически сезон още в началото на юни.

Той обясни, че първите седмици на юни традиционно не са сред най-силните за българското Черноморие, тъй като масовият туристически поток започва да се увеличава едва след средата на месеца - около 15-20 юни. По думите му именно тогава курортите започват реално да се запълват и да работят на по-висока заетост.

Алибегов даде пример, че последните два уикенда по Южното Черноморие са били много добри, с отчетливо повече туристи и активност в заведенията и хотелите. Според него това показва, че началото на сезона не трябва да се оценява само по първите по-слаби дни в месеца.

В интервю пред Радио ФОКУС той заяви, че към момента няма достатъчно конкретни и актуални данни за ситуацията по Северното Черноморие, за да се правят обобщения. В същото време отбеляза, че ако се наблюдава спад на туристи от определени пазари, като например германския, това би било сериозен проблем. По негови думи подобни въпроси не могат да бъдат решени от бизнеса самостоятелно, а изискват държавна намеса, най-вече чрез подобряване на авиовръзките и транспортната свързаност.

Алибегов обърна внимание и на това, което определи като негативна публична кампания срещу Южното Черноморие през последните дни. Той твърди, че в публичното пространство целенасочено се разпространяват снимки на празни плажове, празни заведения и отделни касови бележки с високи цени, които създават изкривена представа за реалната ситуация.

По думите му проблемът е, че често се използват единични примери и некоректни кадри - например снимки, направени през делнични дни или в ранните часове на денонощието, включително дори в 3 часа сутринта в курорти като Созопол – за да се внуши, че курортите са празни. Той подчерта, че това не отразява действителното състояние на туристическия сезон.

Според него подобни публикации и визуални материали създават излишно негативно обществено мнение, особено когато се базират на ограничени данни или отделни случаи. Алибегов допълни, че в страната има хиляди заведения и хотели и не може общата картина да се извежда от няколко снимки или касови бележки.

В заключение той посочи, че към момента курортите отчитат макар и умерен, но реален ръст на туристите през юни спрямо същия период на предходната година. По негови думи увеличението не е голямо, но съществува, което според него опровергава тезите за слаб старт на летния сезон.