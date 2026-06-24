Тъй като през последните дни рязко се заговори за качеството на българския туризъм, която тема намери своята много категорична илюстрация в огромните задръствания към Гърция, подпомогнати съществено от безумните ремонти по пътищата ни, организирани от АПИ, ако сравним качеството на туристическите услуги в България и в съседните страни, резултатът е отчайващо лош за нашия туристически бизнес. Така финансовият и икономически анализатор Юлиан Войнов започва поста си във Facebook.

България остава единствената дестинация в региона, която бележи трайна стагнация

Графиката визуално илюстрира дълбокия структурен проблем на българския туристически продукт. Докато Хърватия и Гърция демонстрират бързо възстановяване и устойчив ръст на нощувките след пандемичния шок, България остава единствената дестинация в региона, която бележи трайна стагнация и дори спад през последната година.

Спадът в броя на чуждестранните туристи от ключови европейски пазари е ясен статистически индикатор за системните проблеми в българския туризъм. Според последните данни на Евростат и НСИ за началото на 2026 година, нощувките на чужденци в страната отчитат спад от 4.3%, което вкарва България в Топ 5 на държавите от Европейския съюз с най-голям отлив на международни посетители.

През активните летни месеци свиването на организираните чартърни програми от Западна Европа остава трайна тенденция, докато съседни дестинации като Гърция бележат двуцифрени ръстове. Дори самите български граждани масово предпочитат да почиват извън страната, като НСИ отчита рекорди в интензитета на летните пътувания на българи към Гърция и Турция.

Прогресивно разминаване между качеството на предлагания туристически продукт и неговата крайна цена

Основният двигател на този отлив е прогресивното разминаване между качеството на предлагания туристически продукт и неговата крайна цена. Икономическите анализи показват, че за последните десет години ръстът на цените в българските ресторанти и кафенета приближава шокиращите 110% при обща инфлация от 43% за същия период. Това драстично поскъпване вече е напълно несъвместимо с реалното качество на обслужването. Докато в Гърция средните цени за настаняване предлагат по-висока базова стойност, включваща безупречно отношение и безплатни плажни зони, в България туристът често е принуден да плаща скъпо за продукт, който остава на аматьорско равнище.

Този дисбаланс се задълбочава от масираното и безконтролно презастрояване на крайбрежните зони. То превърна някогашните зелени и спокойни курорти в бетонни градски конгломерати, лишени от уют, пространство и естетическа стойност. Строителният бум изпревари с десетилетия развитието на публичната инфраструктура.

Липсата на достатъчно модерни пречиствателни станции води до периодично замърсяване на морската вода и сериозни екологични кризи, които веднага отекват в социалните мрежи и медиите. Проблемите с комуналните услуги, като честите летни аварии в електрозахранването, лошото водоснабняване в пиковите часове и разбитата пътна мрежа около курортните комплекси, допълнително влошават престоя на летовниците.

Дълбоката криза на пазара на труда

В основата на лошото качество обаче стои дълбоката криза на пазара на труда. Бизнесът в България масово отказва да предложи конкурентно заплащане на труда в сектора, което се вижда ясно при съпоставка на средните брутни възнаграждения на Балканите. Докато в Гърция и Хърватия сезонният персонал в туризма получава средно между 1000 и 1500 евро чисто (а в много случаи и нагоре с включени бакшиши и храна), а в Турция конкурентоспособността се поддържа от силни корпоративни пакети, в България заплащането на масовия персонал често остава закотвено близо до минималните за страната нива.

Спестяването от възнаграждения прогони квалифицираните български готвачи, сервитьори и мениджъри към чужбина. Опитът този дефицит да се компенсира чрез масово внасяне на работници от трети страни се извършва без критерии за квалификация, езикови познания или професионален опит. Тъй като заложените бюджети за заплати остават ниски, те привличат единствено неквалифициран персонал, който се сменя на всеки няколко месеца. Този подход окончателно руши имиджа на сектора, тъй като туристите се сблъскват с липса на базови хигиенни навици и професионални умения.

Мениджърска и предприемаческа недалновидност

Цялата тази картина доказва хроничната мениджърска и предприемаческа недалновидност. Според някои браншови и финансови отчети, оперативните печалби на редица големи хотелиерски и ресторантьорски обекти в България са отбелязали скок от стотици проценти през последните години, задвижвани от инфлационното вдигане на цените. Фактът, че този огромен ръст в печалбите по никакъв начин не се трансформира в инвестиция в човешкия капитал и адекватно вдигане на заплатите, ясно разкрива приоритетите на местните предприемачи.

Основното разбиране на бизнеса в сектора не е клиентът да остане доволен и да изгради дългосрочна лоялност, а да бъде максимално финансово изстискан в рамките на краткия тримесечен сезон. Липсата на дългосрочна визия и агресивното таксуване на всяка допълнителна услуга (от паркинг до чадъри) закономерно отблъскват туристите, пренасочвайки ги към държави, където отношението към госта е издигнато в култура