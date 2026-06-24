Публикация в социалната мрежа Фейсбук, придружена със снимка на силно зацапано с черна субстанция стъпало, предизвика вълна от коментари и притеснения сред туристите заради предполагаемо наличие на мазут на Северния плаж в Приморско. Сигналът е споделен от жена, чиито дъщеря и зет са на почивка в курорта за първи път, като публикацията има за цел да привлече вниманието на местните власти за предприемане на мерки, информира Plovdiv24.bg.

Различните гледни точки на плажуващите

Около сигнала се оформи сериозна дискусия, като мненията на коментиращите се оказаха коренно противоположни. Част от почиващите в района на Приморско категорично отхвърлят твърденията за замърсяване. Няколко потребители посочват, че плажуват на същия Северен плаж от дни и водата е кристално чиста, а морето е спокойно, като определят публикацията като умишлена антиреклама за летния сезон.

От друга страна, други летовници потвърждават, че на някои южни плажове наблизо също са се появили подобни проблеми. Споделят се данни, че дни по-рано водата в района на плаж "Перла“ е станала на петна, приличащи на разлято гориво, а в медийното пространство вече има информации за мазни петна край Варвара и Синеморец. Потребителите си разменят и практични съвети за почистване на кожата, в случай че човек стъпи в мазут, като се препоръчва използването на олио или маргарин.

Търсене на отговорност и версии за произхода

В коментарите под публикацията се обсъждат и институциите, които имат отношение към стопанисването на ивиците и контрола на водите. Докато хазяйката на потърпевшите туристи ги е посъветвала да сигнализират публично, за да може кметът да реагира, много от гражданите напомнят, че плажовете се управляват от концесионери и държавата в лицето на министерствата и областните управители, а не от общината.

Сред хипотезите на потребителите за евентуалния произход на замърсяването се нареждат: