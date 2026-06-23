Комисията за защита на потребителите започва проверки заради сигнали за разминавания в цените и възможни нелоялни практики в заведения по Черноморието. Поводът са данни за сериозни разлики в цените на храната и напитките в различни обекти, включително в един и същи курорт.

В заведение на плажа в Созопол рибената супа достига 10,70 евро, а порция цаца се предлага за 9 евро. В други обекти цените също варират значително – пици струват между 8 и 13 евро, а в заведение на самообслужване на къмпинг "Градина“ шопската салата е 11 евро, а хлябът – 2,50 евро.

Част от туристите споделят, че високите цени ги карат да избягват заведения.

"Заведенията са празни! Цените са 9 евро – какво има в този таратор?! Това е безумие“, коментира Валентина, която почива в Созопол.

Друг посетител също отбелязва значително поскъпване: "Днес ядохме един дюнер за 8 евро – цените са доста завишени.“

В същото време други туристи приемат поскъпването като част от новата икономическа реалност и първото лято с разплащане в евро.

Проверки на място показват, че в различни заведения в рамките на същия курорт има сериозни разлики. В някои обекти се предлага обедно меню – супа, основно и десерт – за 9,90 евро.

"Тараторът ни е 3 евро, шопската салата – 6,90 евро. Запазили сме цените от миналата година“, казва сервитьор от друго заведение.

От Сдружението на заведенията във Варна посочват, че средното увеличение на цените е между 15 и 20%, като причина за това са по-високите разходи за суровини и услуги.

На фона на ценовите разлики и поскъпването туристите продължават да избират заведения според съотношението между цена и качество.