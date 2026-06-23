Малкият Петър от София се прибра у дома на 15 юни 2026 г. след шестмесечна борба за живот в болницата, след като се ражда преждевременно с тегло едва 1040 грама. Историята за неговото спасяване, преминало през сложна операция и 189 дни на неонатологични грижи, вдъхва надежда на много семейства в сходна ситуация.

Критично начало и животоспасяваща намеса

Преди раждането на сина си на 9 декември 2025 г. в "Майчин дом“, майката Ася Димитрова прекарва близо два месеца в Клиниката по патологична бременност заради тежка прееклампсия, информира Plovdiv24.bg. Състоянието застрашава живота както на нея, така и на бебето, като кръвното ѝ налягане достига критични стойности и зрението ѝ се замъглява. В решаващия момент доц. д-р Сергей Славов извършва животоспасяващо цезарово сечение, с което поставя началото на следващата голяма битка за оцеляването на новороденото.

Месеци на изпитания и уникална операция

Последвалият престой в Интензивното отделение на Клиниката по неонатология е съпроводен с огромна тревога за родителите, които в началото могат да виждат сина си само два пъти седмично. Около месец след раждането състоянието на Петър налага спешна хирургична интервенция в Националната кардиологична болница заради незатворен артериален канал, който натоварва белите му дробове. Операцията е извършена успешно, когато бебето тежи едва 1300 грама, което го прави най-малкия пациент по тегло у нас, преминал през подобна процедура.

ГАЛЕРИЯ: Роден 1040 грама и след 189 дни битка за живот вече е у дома ‹ Виж всички 7 снимки ›

Между лекарските прогнози и силата на кенгуру грижата

След хирургичната намеса Петър преминава през продължително лечение, азотна и кислородотерапия, като в най-тежките моменти лекарите признават на семейството, че бъдещето на детето е в ръцете на съдбата. Изключително важна стъпка по пътя към дома се оказва престоят в сектора по кенгуру грижа, където Ася постепенно се научава как да храни, държи и дава лекарства на недоносеното си дете извън болничната среда. Майката изразява своята огромна благодарност към целия екип на клиниката и специално към доц. Петя Радулова и д-р Гергана Петрова за техния професионализъм и дух, помогнали на семейството да оцелее.

Началото на новия живот у дома

След 189 дни на денонощни грижи и апаратура Петър най-накрая е изписан и се прибира вкъщи с тегло около 4,5 кг. Макар борбата да продължава с последващи медицински прегледи и временна кислородотерапия в домашни условия, малкият герой вече е на сигурно място в прегръдките на родителите си. Ася споделя, че е решила да разкаже за извървения път, за да даде безценен знак и кураж на други майки и бащи, които в момента преминават през същия страх и търсят светлина.