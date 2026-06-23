Жител на Варна предизвика сериозна дискусия в социалните мрежи, след като публикува снимки на пакетирано сурово сушено месо, което проявява необичаен зеленикав и седефен блясък при досег със светлина. Потребителят сподели кадрите в популярната фейсбук група "Забелязано във Варна“ с въпрос към останалите членове на какво се дължи това оцветяване, което забелязва за първи път, информира Plovdiv24.bg.

Вълна от коментари и теории в мрежата

Публикацията бързо събра десетки разнообразни мнения. Част от потребителите подходиха с хумор, като нарекоха продукта "смарт месо с вградено LED осветление“ или се пошегуваха, че животните са яли светулки. Други изразиха сериозни опасения за качеството на храната, споменавайки теории за наличие на тежки метали, ГМО, радиация или неподходящи газове при вакуумирането. Някои граждани дори призоваха Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) да се намеси и да направи официална проверка.

На снимките ясно личи как месото "свети"

Научното обяснение на феномена

Сред коментиращите се включиха и по-запознати потребители, сред които и професионални готвачи, които дадоха напълно естествено обяснение на ситуацията. Процесът се нарича ирисценция и представлява чисто физическо пречупване на светлината, подобно на ефекта при сапунен мехур или компактдиск. При сурово сушените деликатеси мускулните влакна са изключително плътни и подредени в микроскопични слоеве. Когато месото се нареже много тънко с остър нож, повърхността става идеално гладка и действа като огледало, което отразява светлината под определен ъгъл в зеленикави, седефени или дъговидни нюанси.

Процесът ирисценция е напълно нормален

Опитните майстори на мезета подчертават, че това явление е абсолютно нормално и се наблюдава редовно при висококачествени продукти в цяла Европа, включително при испанския хамон и италианското прошуто. То по никакъв начин не е признак за развалена храна или опасна химия, и продуктът остава напълно безопасен за консумация. Истински разваленото месо се разпознава по киселата миризма, лепкавата повърхност или наличието на слуз, каквито в този случай липсват.

Месото е в срок на годност

Финална равносметка на купувача

Самият автор на публикацията по-късно редактира своя пост, за да внесе важно уточнение. Той поясни, че месото всъщност не свети на абсолютно тъмно, а единствено отразява околната светлина. Потребителят благодари за бързите отговори в групата и сподели, че вече е консумирал продукта, като вкусът му е бил напълно нормален.