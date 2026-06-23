Доц. Щерьо Ножаров, икономически съветник към Българската стопанска камара (БСК) и преподавател в УНСС, предупреди за сериозни финансови предизвикателства пред държавата и разкритикува идеята за замразяване на минималната работна заплата. В интервю за предаването "Денят на живо“ той заяви, че подобна мярка може да доведе до изкривявания на пазара на труда и да задълбочи социалните проблеми.

Притеснения за бюджета

Според Ножаров премиерът основателно е възразил срещу решение на финансовия екип за замразяване на заплатите.

По думите му България се намира в ликвидна криза, като свободните средства във фискалния резерв са около 800 млн. евро. Той посочи още, че бюджетният дефицит е два пъти по-висок спрямо същия период на миналата година, а разходите растат значително по-бързо от приходите.

"Приходите нарастват със 7%, но разходите - с 14%. На практика няма пари за пенсии и заплати“, заяви икономистът.

Риск от "капан на безработицата“

Ножаров предупреди, че замразяването на минималната работна заплата може да доведе до икономически парадокс.

Той обясни, че линията на бедност се определя по европейски механизъм и продължава да се увеличава. Ако минималната заплата остане непроменена през следващите години, разликата между доходите от труд и социалната подкрепа може значително да се свие.

Според него това би създало ситуация, при която за част от хората стимулът да работят на минимално възнаграждение ще намалее.

"Това се нарича капан на безработицата“, каза Ножаров.

Спор около механизма за минималната заплата

Икономистът смята, че действащият механизъм за определяне на минималната работна заплата не съответства на изискванията на европейската директива, която България е трябвало да въведе преди година и половина.

По думите му дискусиите по темата продължават повече от четири години, а социалните партньори са наясно какви елементи трябва да включва новият механизъм.

"Търпимият срок за прилагането му вече изтече, защото ако не го направим до август месец - ще има санкции“, заяви той.

Ножаров отбеляза още, че около 600 000 души в България са пряко зависими от размера на минималната работна заплата.

Критика към осигуровките на държавните служители

Според експерта предложението държавните служители сами да плащат осигурителните си вноски представлява опит за подобряване на бюджетните показатели чрез счетоводен подход.

Той посочи, че е предвидено увеличение на брутните възнаграждения, така че нетните доходи да останат непроменени.

"По този начин държавата се опитва да направи трик и ще превърне разхода в приход“, коментира Ножаров пред Nova News

Данък за повече от едно жилище

Икономистът се обяви и срещу идеята за различно данъчно облагане на гражданите, които притежават повече от едно жилище.

Според него подобна мярка смесва принципите на подоходното и имущественото облагане, което може да доведе до проблеми в данъчната система.

"Имуществените данъци трябва да бъдат само по стойност. По този начин укриването на данъци ще бъде много лесно“, заяви доц. Щерьо Ножаров.