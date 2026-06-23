Нови сигнали за замърсяване с мазут са постъпили за Южното Черноморие. Мазни петна са забелязани по плажните ивици край Варвара и Синеморец, като проверки са извършени и на други плажове в района.

От Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Бургас съобщиха за bTV, че сигналите обхващат всички плажове в региона и че действията по проверки и почистване продължават.

При проверка е установено наличие на мазут и в части от плаж Бутамята. Замърсяването е засегнало брега, морската вода и скалите в района.

Почиващи и местни хора съобщават за неприятна ситуация на място.

"Тръгваме си след малко, разочаровани сме, разбирате ли. Не може да се влезе, не може да си къпем децата, не е приятно за никого“, казва Мария.

Друг посетител на района разказва, че по брега са били открити остатъци от мазут, които са били събирани с техника и извозвани.

"Сутринта, докато ловяхме риба, имаше остатъци от мазут, които беше изхвърлило на брега“, споделя Дойко Иванов.

От РИОСВ – Бургас уверяват, че се поддържа постоянна връзка с концесионерите и общините по засегнатите райони.

Директорът на инспекцията Павел Маринов посочва, че проверките няма да бъдат прекратени, докато обстановката не се нормализира.

По думите му замърсяването е ограничено и подлежи на почистване, като частиците са събирани и отстранявани своевременно.