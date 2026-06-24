На 24 юни България отбелязва Еньовден – един от най-почитаните народни празници, свързан със слънцето, лечебните билки и здравето. На същата дата православната църква чества рождението на Св. Йоан Кръстител, поради което народните и църковните традиции често се преплитат.

Еньовден съвпада с периода на лятното слънцестоене и много от обичаите са свързани с почитането на слънцето. В различните райони на страната празникът е известен под различни имена – Яневден, Иванден, Ивъндън, Иван бильобер и Драгийка.

Според народните вярвания на този ден слънцето "играе“ и "трепти“ при изгрев. Смята се, че който види това явление, ще бъде здрав през цялата година.

Традицията повелява човек да посрещне изгрева с лице към слънцето и да наблюдава сянката си през рамо. Ако тя е цяла, годината ще бъде здрава и благополучна.

Според народните представи в нощта срещу Еньовден слънцето се окъпва във водите и ги прави лековити. Затова мнозина вярват, че росата и течащата вода в ранните часове на деня носят здраве.

Обичаят повелява хората да се измият преди изгрев или да се отъркалят в росата за здраве и сила.

Еньовден е известен и като празник на лечебните растения. Според поверието именно тогава билките притежават най-силните си лечебни качества.

Те се берат рано сутринта, преди изгрев слънце. В народната традиция се смята, че трябва да бъдат събрани "77 и половина“ билки – за всички познати болести и за "болестта без име“.

От тях се изработват еньовски китки и венци, които се пазят през цялата година и се използват в различни лечебни и обредни практики.

В много райони се сплита голям еньовски венец от билки и цветя, през който преминават всички членове на семейството за здраве.

Празникът е свързан и с редица поверия за плодородието. В миналото хората вярвали, че на този ден не бива да се жъне и да се работи на нивата, защото това може да донесе лош късмет и да навреди на реколтата.

На Еньовден имен ден празнуват:

Биляна, Ивет, Ивета, Денислав, Деница, Деян, Деяна, Диана, Диян, Дияна, Енчо, Еньо, Яна, Янаки, Яне, Янета, Яни, Янизар, Янизара, Янимир, Янимира, Янин, Янина, Янис, Яниса, Янислав, Янислава, Янита, Яница, Янка, Янко и Янчо.