Днес се очаква активизиране на атмосферните явления, като на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони ще се развият краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури и градушки. В същото време по крайбрежието на морето и в източната част на Южна България времето ще се задържи предимно слънчево.

През деня ще духа слаб вятър от изток, а максималните температури в страната ще достигнат стойности между 27°C и 32°C.

Динамика на температурите и бури в низините

В по-голямата част от Западна, Централна и Североизточна България дневните часове ще изискват повишено внимание заради очакваните интензивни превалявания и гръмотевична активност. Жителите на тези региони трябва да бъдат подготвени и за възможни градушки. За столицата София се прогнозира максимална температура около 26°C, докато в по-слънчевите източни и южни части на страната термометрите ще покажат по-високи летни стойности.

Условия за туризъм в планините

В планинските масиви от Западна и Централна България ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни валежи, придружени от гръмотевични бури. Вятърът по високите части ще бъде слаб до умерен от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°C, а на 2000 метра термометрите ще отчитат около 14°C.

Слънчево време и морски бриз по Черноморието

Коренно различна и изключително благоприятна остава ситуацията по Черноморието, където утре ще бъде предимно слънчево. През деня ще духа приятен морски бриз, а максималните температури на въздуха ще варират между 27°C и 30°C. Температурата на морската вода е с приятни стойности от 23°C до 24°C, а вълнението на морето ще бъде слабо – между 1 и 2 бала.