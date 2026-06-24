Една от най-разпознаваемите състезателки на ЦСКА в женската борба – Жанет Немет, почина едва на 32-годишна възраст при инцидент на територията на спортния комплекс "Дианабад“ в София. Тъжната новина разтърси спортната общност, а последната публикация на спортистката в социалните мрежи е отпреди само една седмица, информира Plovdiv24.bg.

В профила си в Инстаграм Жанет Немет има над 12 000 последователи, с които споделя предимно моменти от спортни събития, пътешествия и по-рядко кадри от личния си живот, включващи нейните майка и баща, както и покойната ѝ баба. Последната снимка във фийда ѝ изобразява куче, което закрива очите ѝ с лапички – кадър, който най-вероятно е генериран с изкуствен интелект (AI). Любовта на състезателката към животните обаче е била съвсем истинска, като тя често е публикувала кадри с кучета и коне от различни точки на света. Самото кученце от последната ѝ проява в мрежата всъщност е реално и понякога я е придружавало на разходки из столицата, като то е домашен любимец на друга българска състезателка по борба. Бащата на Жанет също е голям любител на кучетата.

Последната й снимка

Любител на животните

Жанет Немет е родена на 21 януари 1994 г. във Веспрем, Унгария. Тя е унгарска състезателка по борба, която наскоро преминава в редиците на ЦСКА и притежава български паспорт. В богатата си кариера Немет участва в Летните младежки олимпийски игри през 2010 г. в Сингапур, а по-късно представя родината си и на Летните олимпийски игри през 2016 г. Най-големият ѝ успех е спечелването на сребърен медал от Европейското първенство по борба през 2017 г. в Нови Сад, Сърбия. През май 2021 г. тя участва и на Световния квалификационен турнир в София, България, където обаче не успява да си осигури квота за Олимпийските игри.